Après le fiasco de la chaîne payante DAZN l’année dernière et celui de Mediapro il y a quelques années, la Ligue de football professionnel (LFP) a lancé sa propre chaîne de télé cet été. Baptisée Ligue1+, elle diffusera dorénavant tous les matchs du championnat de France de football. 600 000 personnes s’y seraient abonnées dès la première semaine. Éric en fait partie. Il a souscrit à l’offre classique à 14,99 € depuis l’application dédiée Ligue1+. Sauf que quand il a voulu regarder un match sur son téléviseur, impossible. Son fournisseur d’accès à Internet (FAI), Orange, propose bien cette chaîne, mais il n’a jamais pu y accéder, ses codes n’étant pas reconnus. Il a bien tenté de caster le flux (c’est-à-dire diffuser les images depuis son téléphone sur son téléviseur, via un câble), mais là encore, un blocage technique l’en a empêché. Résultat : alors qu’il a souscrit à l’offre complète, Éric se retrouve à ne pouvoir regarder les matchs que sur son téléphone, sa tablette ou son ordinateur, comme pour l’offre dédiée aux -26 ans à 9,99 €.

Problème d’interopérabilité

La LFP confirme le problème d’interopérabilité, mais en rejette la responsabilité sur les diffuseurs : « Chaque distributeur (Amazon, Orange, SFR, Free, Ligue 1+ App, Bouygues, DAZN, etc.) gère sa propre base clients et ses propres identifiants. Pour que les abonnés puissent consommer le service depuis n’importe quelle application, il faudrait qu’ils se connectent à la plateforme OTT avec les identifiants fournis par un distributeur tiers. Mais la mise en place d’un tel lien technique relève de chaque distributeur. » Autrement dit, c’est la faute des FAI, ce qu’Orange conteste en partie : « L’interopérabilité nécessite des développements de la part de la LFP et d’Orange, mais à date, ceux-ci n’ont pas été engagés. » Pour quelles raisons ? Mystère. Avec toutes les grandes plateformes (Netflix et compagnie), les identifiants sont les mêmes quel que soit le mode de diffusion. La situation est d’autant plus problématique qu’à aucun moment cette subtilité ne figure dans le processus de souscription ou dans les conditions générales. Les clients la découvrent une fois abonnés, trop tard.

Quant à la fonction cast, la LFP assure qu’elle fonctionne avec l’offre à 14,99 €/mois. Mais à en croire le message reçu du service client de Ligue1+ par Éric, si c’est le cas depuis un ordinateur, ce n’est pas possible depuis la prise HDMI d’un téléphone. Étonnant.

Surtout, rien ne laisse entendre que ces restrictions techniques hors du temps seront levées prochainement. Alors en attendant, mieux vaut prendre garde à s’abonner via la plateforme TV de son FAI plutôt que depuis l’appli Ligue1+. Vous pourrez ainsi regarder les matchs non seulement sur votre téléviseur, mais aussi en mobilité sur l’appli de votre FAI.