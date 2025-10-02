Les marques Philips et Cosori commercialisent des airfryers connectés pour piloter l’appareil à l’aide d’une appli. Une option qui donne principalement accès à des recettes et aux programmes de cuisson correspondants.

Comme les robots de cuisine et les multicuiseurs, les airfryers disposent parfois de programmes dispensant de régler les paramètres de cuisson (température, durée, mode de préparation) : tout est préenregistré, et à partir de la quantité initiale ou du nombre de parts nécessaires, un simple appui sur une touche suffit.

Les modèles connectés poussent la logique un peu plus loin. À condition d’avoir téléchargé l’appli dédiée sur un smartphone et appairé les appareils, il est possible d’accéder à une multitude de recettes, de les réaliser avec toutes les indications nécessaires, et de lancer le programme correspondant depuis le téléphone.

La connectivité élargit les possibilités, c’est le principal avantage qu’elle procure sur un airfryer ! N’en attendez pas beaucoup plus. En outre, les recettes sont également accessibles et réalisables sans connexion.

Deux exemples d’airfryers connectés de la marque Cosori.

L’utilisation de l’appli permet aussi de recevoir des notifications de fin de cuisson ou de modifier à distance les paramètres en cours de route. Point potentiellement intéressant : l’airfryer connecté peut aussi fonctionner avec un assistant vocal. Si on a les mains occupées à éplucher des légumes ou à pétrir une pâte, il est tout de même possible de gérer une préparation en cours.