Longtemps reine des cuisines françaises, la friteuse traditionnelle voit aujourd’hui son trône sérieusement ébranlé par l’airfryer. Ce four à air pulsé, vanté pour ses promesses de cuisine plus saine et moins odorante, suscite un engouement croissant. Mais est-il vraiment temps de dire adieu à sa friteuse traditionnelle pour autant ?

Faut-il remplacer sa friteuse à huile par un airfryer ?

Présentée comme une alternative de cuisson plus saine, la friteuse à air (ou airfryer) séduit un nombre toujours plus important de ménages. Selon le Gifam (Groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils ménagers), un foyer sur trois en est désormais équipé. Et pour cause.

En nécessitant peu, voire pas d’huile, l’airfryer permet de réduire l’apport calorique de nombreux plats, des frites aux nuggets en passant par les légumes rôtis. Car cet appareil ne se limite pas à une simple friture : il se veut multifonction, capable de frire, cuire, griller ou rôtir, tout en réduisant les odeurs de cuisson et les risques de brûlure. Autres avantages notables : une consommation électrique souvent inférieure à celle d’un four classique, et un entretien bien plus simple qu’avec une friteuse traditionnelle.

Reste que cette promesse d’une cuisine plus saine n’est pas sans contreparties. Le coût à l’achat demeure relativement élevé, la capacité parfois limitée, et les aliments peuvent manquer du croustillant caractéristique de la friture classique. À cela s’ajoute un encombrement non négligeable, en particulier dans les cuisines peu spacieuses.

Un choix à adapter à vos besoins

Faut-il pour autant abandonner la friteuse traditionnelle ? Pas nécessairement. Le bon choix dépend avant tout de votre mode de vie, de vos attentes et de votre budget.

Selon vos habitudes alimentaires

Plus polyvalent que la friteuse classique, l’airfryer se distingue surtout par sa capacité à préparer une grande variété de plats, avec une cuisson plus légère et pratique au quotidien.

Si vous êtes un grand amateur de frites, remplacer votre friteuse traditionnelle par un airfryer n’est donc pas forcément la meilleure option. La friteuse classique reste en effet difficile à battre en matière de goût, de texture et de croustillant.

Selon vos goûts et vos attentes

Les friteuses à air misent sur une cuisine plus saine, avec moins de matières grasses. C’est là l’argument phare des fabricants proposant ce type d’appareils. Si vous cherchez à varier les recettes tout en surveillant votre alimentation, l’airfryer peut devenir un véritable allié au quotidien.

Selon la composition de votre ménage

Seul, en couple ou en famille nombreuse ? Les petits modèles conviendront aux repas rapides pour une ou deux personnes. Mais pour des portions plus généreuses, mieux vaut opter pour une version à grande capacité, en gardant à l’esprit son encombrement. Dans une cuisine déjà équipée d’un four, les usages peuvent néanmoins faire doublon.

Selon l’espace dont vous disposez

Peu discret et généralement pas conçu pour être rangé après chaque usage, l’airfryer nécessite un espace dédié. Un critère à ne pas négliger si vos plans de travail sont déjà bien occupés.

Selon votre budget

À l’achat, la friteuse à air coûte plus cher qu’une friteuse traditionnelle, mais reste plus abordable qu’un four encastrable. Sa polyvalence peut néanmoins rentabiliser l’investissement, surtout si elle est utilisée au quotidien.

Un compromis, pas une révolution

Avantages Inconvénients Airfryer Préparations plus saines et moins caloriques

Réduction des odeurs de friture

Réduction des risques de brûlures, notamment liées aux éclaboussures d’huile

Entretien facilité

Possibilité de cuire plusieurs types de plats

Fonctionnalités multiples

Consommation d’énergie théoriquement inférieure

Coûts d’utilisation plus bas Temps de cuisson plus long pour certains aliments

Aspect parfois moins appétissant

Aliments parfois moins croustillants

Prix d’achat plus élevé

Capacité limitée

Encombrement

Taille de certains plats (quiches, tartes…)

Accessibilité pour manipuler certains plats (quiches, pizzas…) dans les bacs tiroirs

Manipulation difficile des plats en sauce, avec du liquide ou des quiches et pizzas Friteuse traditionnelle Fritures croustillantes

Temps de cuisson court

Prix d’achat plus bas Préparations plus caloriques

Nécessité de changer l’huile régulièrement

Coûts d’utilisation élevés

Un seul mode de cuisson

Risque de brûlures et d’incendie avec l’huile brûlante

Odeurs

Ni gadget ni solution miracle, l’airfryer est un bon compromis entre santé, praticité et polyvalence. Il ne remplace pas forcément une friteuse traditionnelle pour les puristes de la friture, ni un four pour les plats familiaux, mais peut s’imposer comme un complément intéressant au quotidien, en particulier pour les petits foyers, les étudiants, ou les cuisiniers pressés mais soucieux de leur santé.