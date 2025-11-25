Cuire un repas entier en une seule fournée, c’est la promesse des airfryers XXL, très prisés des grandes familles en quête de plats rapides, croustillants et moins gras. Plus rapides qu’un four et plus pratiques qu’une friteuse classique, les airfryers XXL affichent des capacités généreuses censées nourrir 6 à 8 personnes sans effort. Mais entre volumes parfois gonflés, encombrement sous-estimé, puissance qui grimpe et performances pas toujours à la hauteur, tous les appareils ne se valent pas. Alors, lesquels sont réellement adaptés aux familles nombreuses ? Voici les critères indispensables pour éviter les mauvaises surprises et choisir le meilleur airfryer pour votre foyer.

Quel airfryer choisir pour les grandes familles ?

Les airfryers XXL séduisent par leur promesse : un poulet entier, une pile de cordons bleus ou un grand saladier de frites en une seule cuisson. Mais en pratique, encore faut-il viser juste. Pour une famille de 4, un modèle de 6 litres reste le minimum conseillé. Au-delà de 5 personnes, mieux vaut privilégier les modèles de 9 litres ou plus, ce qui devrait garantir une cuisson homogène sans devoir multiplier les fournées.

Attention toutefois aux appellations trompeuses : certains modèles affichent un « XXL » très optimiste pour des volumes réels inférieurs à 5 litres, comme le Moulinex Easy Fry XL (qui permet certes de cuire une pizza de 27 cm, mais pas un poulet entier). Le volume utile, lui, n’est toutefois pas négociable : c’est lui qui détermine la quantité réellement cuisinable.

Taille du foyer Volume recommandé Type d’appareil conseillé Avantages 1 à 2 personnes 3 à 4 l Panier simple Suffisant pour les portions quotidiennes

Chauffe très rapide

Modèle compact 3 à 4 personnes 5 à 6 l Panier simple Capacité adaptée à un repas familial

Encombrement limité 5 à 6 personnes 7 à 9 l Panier modulable ou double tiroir ou minifour Grosse quantité en une seule fournée

Possibilité de cuire différentes préparations en même temps 6 personnes ou plus 9 à 10 l ou plus Panier modulable ou double tiroir ou minifour Possibilité de cuire un poulet entier, une quiche ou une grande quantité de frites

Possibilité de cuire un repas complet en une seule fournée Usage intensif/batch cooking 9 à 10 l L ou plus Panier modulable ou double tiroir avec programmation indépendante Idéal pour cuisiner plusieurs recettes en parallèle

Programmation indépendante selon les recettes

Panier, tiroir modulable, four ou double tiroir : 4 formats, 4 usages

Le type d’appareil influe directement sur le confort d’utilisation.

Panier simple

© Proxima Studio - stock.adobe.com

Compact et rapide à chauffer, il se manie facilement et s’adapte bien aux petites cuisines. En contrepartie, sa capacité à ne cuire qu’une seule couche d’aliments à la fois limite ses performances dès qu’il s’agit de grandes quantités.

Panier modulable grande capacité

© Moulinex

Idéal pour cuire une pièce volumineuse ou deux préparations distinctes, il impose cependant d’ouvrir entièrement l’appareil pour contrôler ou intervenir sur l’une des deux cuissons.

Minifour

Doté d’une porte vitrée et de plusieurs grilles de cuisson, il permet de surveiller la cuisson sans ouvrir la porte et de cuire simultanément différents aliments sur les grilles ou plateaux. Ce type d’appareil, malgré un volume généreux, a toutefois une limite : une seule cavité impose température et minuterie uniques, empêchant de varier les cuissons en parallèle.

Double tiroir

Parfait pour cuire deux plats différents en même temps : légumes d’un côté, viande ou poisson de l’autre. Un véritable atout pour les repas familiaux… à condition d’avoir la place. Semblable à une petite tour, les modèles avec tiroirs superposés occupent moins de place sur le plan de travail.

Des fonctions toujours plus nombreuses, mais pas toujours utiles

Les airfryers ne se contentent pas de frire : ils rôtissent, grillent, déshydratent, voire tournent à la broche ou cuisent à la vapeur. Certains cumulent même une dizaine de programmes automatiques. La connectivité est un plus, mais pas indispensable.

Attention toutefois : plus l’appareil multiplie les accessoires, plus l’entretien se complique. Si les accessoires (grilles, broches, plateaux) passent souvent au lave-vaisselle, les parois et recoins exigent, eux, un bon coup d’éponge. Quant aux modèles à porte, leur vitre se salit particulièrement vite.

Encombrement, puissance et fiabilité : les bons réflexes avant l’achat

Un airfryer XXL peut peser lourd – jusqu’à 10 kg – et occuper allègrement une bonne partie du plan de travail. Sans compter que l’appareil nécessite de l’espace autour de lui pour évacuer la chaleur. Attention également au poids du tiroir une fois rempli de frites ou autres préparations.

Affichant une puissance comprise entre 2 400 et 3 000 watts, contre 1 000 à 2 000 watts pour des modèles plus compacts, les airfryers XXL peuvent par ailleurs paraître gourmands en énergie. En réalité, ces appareils cuisent vite par rapport à un four de grande capacité, ce qui compense généralement la puissance élevée. Leur consommation d’électricité reste donc plutôt raisonnable, même si certains airfryers se sont révélés plus énergivores lors de nos tests en laboratoire.

Enfin, question longévité, mieux vaut miser sur des marques reconnues pour leur fiabilité et prendre soin du revêtement adhésif en évitant de le rayer.

Des performances qui se paient

Inévitablement, la taille et les options font grimper la note. Si la plupart des modèles à panier simple se vendent entre 50 € et 150 €, les airfryers les plus complets (double zone, rôtissoire, cuisson par étages) sont généralement plus chers, avoisinant les 200 €. La connectivité, pas vraiment indispensable, ajoute un surcoût.

Des avantages… et des inconvénients

Comme pour tout appareil de grande capacité, les airfryers XXL cumulent atouts et limites. Si leur polyvalence et leur rapidité séduisent, leur encombrement, leur puissance élevée, leur prix ou leur entretien peuvent faire hésiter.

Avantages Inconvénients Grande capacité

(cuisson d’un plat complet en une seule fois) Appareil encombrant Grande capacité du panier Manipulation difficile du tiroir plein Cuisson rapide et homogène Puissance électrique élevée Polyvalence Prix plus élevé Nombreux accessoires Nettoyage parfois fastidieux Cuisson avec moins ou pas d’huile Aliments moins croustillants

Pour les familles, un airfryer XXL peut devenir un précieux allié du quotidien : rapide, pratique et plus sain qu’une friture classique. À condition, toutefois, de choisir un modèle adapté à ses besoins. Avant d’investir, mieux vaut bien se renseigner et comparer les volumes utiles, les fonctions réelles et la fiabilité des marques.

Quel airfryer XXL choisir ?

Pour vous aider à trouver le modèle idéal pour votre foyer, retrouvez les airfryers à grande capacité offrant le meilleur rapport qualité/prix dans notre test comparatif.