Depuis que la fièvre de l’airfryer s’est emparée de la France, les déclinaisons de la « friteuse à air chaud » ne cessent de se multiplier. Les fabricants ne manquent pas d’imagination pour innover, renouveler leurs gammes ou proposer des options pas toujours indispensables.

L’airfryer, ou « friteuse à air chaud », a conquis un vaste public. Sa promesse : griller ou cuire comme au four – des frites, des légumes, du poulet – sans ajout ou presque de matières grasses, plus rapidement et en consommant moins d’électricité.

La version de base de la « friteuse à air chaud » n’a de commun avec la friteuse classique que le volume et l’allure. Elle comporte un tiroir qui sert d’espace de cuisson. De plus en plus souvent, une fenêtre de visualisation permet de voir où en est la préparation, à la manière d’un four traditionnel.

De plus en plus d’airfyers proposent une fenêtre de visualisation.

Très vite sont apparus des appareils plus volumineux – également plus lourds et plus encombrants – capables de cuire un poulet entier ou des plats familiaux dans une vaste cavité de plus de 6 l.

Certains airfryers prennent beaucoup de place en raison de leur grande capacité.

Dans la même veine, afin de faciliter la préparation de plusieurs éléments d’un repas, plusieurs marques se sont mises à commercialiser des modèles à deux tiroirs, soit côte à côte, soit l’un sur l’autre.

Les modèles à deux tiroirs permettent de cuisiner en même temps des aliments différents.

Les résultats de cuisson ne sont pas forcément les mêmes selon la zone utilisée ! Si vous voulez disposer des deux possibilités – un seul espace ou deux, selon les besoins – Philips propose un airfryer modulable avec le NA150/00 Série 1000. Sur les appareils dotés de deux zones, l’option de synchronisation est courante : elle coordonne les cuissons pour qu’elles se terminent en même temps.

L’airfryer NA150/00 de Philips dispose d’un tiroir de 7,1 l modulable qui le transforme en 2 espaces de 3,55 l.

Plus récemment, d’autres modèles, des airfryers atypiques cherchant à renouveler le marché, ont débarqué sur les présentoirs. Le « portatif » de Ninja, le Crispi, ne démérite pas, d’après les essais de nos homologues européens, mais il est bruyant !

© Ninja L’airfryer Ninja Crispi est présenté comme un modèle transportable.

Très différents aussi, quelques-uns se rapprochent curieusement du mini-four, avec grilles et plaques de cuisson, ou avec un tiroir, mais plus large et plus profond que celui d’un airfryer classique.

Les fabricants commercialisent aussi des airfryers qui ressemblent à des mini-fours.

Enfin, la vague airfryer s’invite également du côté des multicuiseurs. Nous avons testé un modèle de Russel Hobbs en 2023, nous mettrons bientôt à l’épreuve celui de Moulinex, le Cookeo Infinity.

Deux multicuiseurs qui peuvent être utilisés comme friteuse sans huile.