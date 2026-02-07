Le succès des airfryers est tel que les marques mettent ces friteuses sans huile à toutes les sauces. Moulinex suit la tendance en l'intégrant à son multicuiseur Cookeo pour en faire un appareil de cuisson tout-en-un.

Moulinex a pris la vague airfryer dans le sillage de Philips et Ninja. La marque va jusqu’à adapter son multicuiseur de référence, le Cookeo, en y intégrant une fonction spécifique. Rebaptisé Cookeo Infinity, le robot prend un peu de hauteur pour accueillir dans son couvercle la résistance qui le transforme en airfryer.

Quand celui-ci n’est pas utilisé, il suffit de l’occulter, en clipsant par-dessus le module de cuisson sous pression afin de retrouver l’appareil dans sa configuration habituelle. Un panier spécial est fourni pour poser les préparations à cuire en mode airfryer.

© Moulinex Le couvercle de pression se clipse et se déclipse facilement.

Des frites réussies

Séduisante sur le papier, la polyvalence tient-elle ses promesses ? Nos tests d’airfryers montrent que la fonction airfryer du Cookeo Infinity prend son temps. À défaut d’être rapide, elle donne de belles frites, appétissantes. La pale de brassage livrée avec l’appareil y est sans doute pour quelque chose : le résultat s'avère homogène. Un bon point pour le Cookeo Infinity, il se distingue des airfryers classiques, dont les frites sont presque toujours trop grillées sur le dessus, pas assez en dessous. Y compris quand on s’astreint à les remuer de temps en temps.

Même satisfaction pour la quiche et le gâteau au chocolat, la cuisson est réussie. Même si elle est un poil juste, et difficile à apprécier en cours de route. La raison ? Il n’y a pas de fenêtre pour garder un œil sur les plats.

Quant aux pilons de poulet, ils sortent dorés et croustillants. Seule la base des petits pains manque un peu de couleur. Attention, le Cookeo Infinity ne pourra pas, au contraire d’autres airfryers, assurer deux cuissons indépendantes. Mais il sera en mesure de préparer deux plats en même temps, un dans la cuve et l’autre sur le plateau supplémentaire.

© Moulinex La pale de mélange automatique aide à obtenir une cuisson homogène.

Les bases sont là

Les cuissons habituellement réalisées en mijoteuse – haricots secs, risotto aux courgettes, pain et vapeur – ont donné de bons résultats, même s'ils sont perfectibles sur quelques aspects.

L’ergonomie donne entière satisfaction : les poignées sont utiles pour faire le service, et l’appli, prévue pour fournir davantage de recettes (à condition de connecter le multicuiseur) lui donne un rayon d’action très large !

Pas de problème pour un usage dans une cuisine ouverte, le Cookeo Infinity ne fait pas de bruit. Choisissez bien sa place : son poids – plus de 12 kg – le rend difficile à déplacer. Enfin, si des résidus peuvent résister au nettoyage, la notice conseille de lancer le programme Steam & Crisp avec de l’eau. Comptez alors un bon quart d’heure pour venir complètement à bout des saletés.

