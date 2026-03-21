Cuisiner des plats élaborés à l’aide d’un seul appareil qui mixe, hache, coupe et cuit, c’est possible ! Cette simplicité explique le succès des robots cuiseurs, popularisés par le célèbre Thermomix de Vorwerk. Aujourd’hui, la concurrence est aiguisée, et des modèles à 200 € viennent se frotter aux géants de l’électroménager comme Moulinex ou Magimix. Dans cette mise à jour de mars 2026, vous découvrirez, entre autres, ce que les derniers modèles de Lidl ont dans le ventre. Les tests de Que Choisir sont, sans nul doute, ceux qui poussent l’expertise au plus loin.

L’essentiel par Que Choisir Mise à jour : Dans cette mise à jour de mars 2026, 3 nouveaux robots cuiseurs évalués, vendus de 199 € à 1 499 €, et des fabricants qui rivalisent avec le Thermomix de Vorwerk, le Companion de Moulinex ou le Monsieur Cuisine Connect.

Dans cette mise à jour de mars 2026, vendus de 199 € à 1 499 €, et des fabricants qui rivalisent avec le Thermomix de Vorwerk, le Companion de Moulinex ou le Monsieur Cuisine Connect. Le piège du prix : N’attendez pas des robots cuiseurs premiers prix une belle île flottante ou du persil finement haché.

: N’attendez pas des robots cuiseurs premiers prix une belle île flottante ou du persil finement haché. Alerte prise en main : Privilégiez un robot cuiseur facile à utiliser : sa prise en main doit être aisée et sa programmation relativement intuitive.

Privilégiez un robot cuiseur facile à utiliser : sa prise en main doit être aisée et sa programmation relativement intuitive. Verdict : Avec 50 robots cuiseurs testés, le comparatif de Que Choisir est le plus à même de vous aiguiller au mieux.

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Quelles nouveautés avons-nous testées ?

Nous avons intégré à notre comparatif les références les plus récentes du marché :

Comment avons-nous noté ces nouveautés ?

Pour garantir l'impartialité des résultats, les ingénieurs de Que Choisir appliquent un protocole strict. Contrairement aux sites qui se contentent de lister les caractéristiques des fabricants, nous vérifions si les promesses marketing sont réelles :

Essais de cuisson : Nous réalisons systématiquement, pour chaque robot cuiseur testé, du riz au lait , une île flottante , du bœuf en sauce , des légumes vapeur , une soupe veloutée , un minestrone . On ne plaisante pas avec le menu !

Nous réalisons systématiquement, pour chaque robot cuiseur testé, du , une , du , des , une , un . On ne plaisante pas avec le menu ! Préparations : Ces robots cuiseurs sont aussi censés nous simplifier la vie pour monter des blancs en neige , fouetter de la crème, faire une pâte à crêpes , broyer des noisettes ou encore hacher du persil . Nous testons toutes ces fonctions.

Ces robots cuiseurs sont aussi censés nous simplifier la vie pour monter des , de la crème, faire une , ou encore . Nous testons toutes ces fonctions. Accessoires : Si les bons accessoires sont livrés, on râpe, on émince, on pile, on mixe, on presse.

Pourquoi ce test est-il réservé à nos abonnés ?

L'indépendance de Que Choisir garantit une information indépendante et sans concessions :

Tests en laboratoire : Contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches fabricants, nous testons tous les robots cuiseurs avec des outils de mesure et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs.

Contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches fabricants, nous testons tous les robots cuiseurs avec des outils de mesure et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs. Achat anonyme : Que Choisir achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la presse, potentiellement optimisé, n'entre dans notre labo.

achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la presse, potentiellement optimisé, n'entre dans notre labo. Expertise Labo : Nos experts indépendants réalisent des essais de nombreuses recettes, sans concessions. De vrais chefs.

Nos experts indépendants réalisent des essais de nombreuses recettes, sans concessions. De vrais chefs. 100% Indépendant : Zéro publicité, zéro commission. Seul votre abonnement finance l'expertise technique des ingénieurs de Que Choisir et la rigueur de nos essais.

Parmi les robots cuiseurs testés par Que Choisir se trouve le très attendu Thermomix TM7 de Vorwerk, censé supplanter ses prédécesseurs TM5 et TM6 avec des innovations « révolutionnaires », mais aussi beaucoup de noms très familiers : Companion, Monsieur Cuisine Smart, Cook Expert… Les marques apportent régulièrement des modifications plus ou moins importantes à leurs robots existants, ce qui nécessite que nous les testions à nouveau. L’innovation n’est pas toujours assortie de meilleurs résultats. Exemple emblématique : le TM7 de Vorwerk, dont le bol, certes mieux isolé thermiquement, s’avère bien plus lourd et donc moins maniable que celui de ses prédécesseurs TM6 et TM5.

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Vos questions sur le test Robots cuiseurs

Quel est le prix d’un bon robot cuiseur ?

Difficile à dire. Les plus chers arrivent en tête de notre classement, c’est vrai. Ça ne signifie pas qu’on ne peut pas trouver un bon compromis beaucoup moins cher. Fagor, Moulinex ou Elsay (E.Leclerc), vendus deux à trois fois moins cher, font bien aussi. Disons que 500 € semble un budget raisonnable. Mais gare à la déception, mieux vaut consulter notre test pour faire le bon choix.

Les accessoires passent-ils toujours au lave-vaisselle ?

Toujours, non. Le plus souvent, oui. Mais mieux vaut vérifier ce point important avant l’achat. Car si votre robot n’est pas pratique, vous ne l’utiliserez pas.

Pourquoi les gammes des fabricants sont-elles si compliquées ?

Magimix, Moulinex, Vorwerk et les autres proposent plusieurs gammes, qui comprennent elles-mêmes plusieurs déclinaisons où varient les couleurs, les accessoires, le nombre de programmes, le volume du bol ou encore la connectivité. Notre guide d’achat est là pour vous aider.

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Pour bien déchiffrer les critères de nos tests et éviter les erreurs à l'achat, découvrez les conseils détaillés de nos ingénieurs.

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