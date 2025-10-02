Nul doute qu’avec 2,6 millions d’appareils vendus l’année dernière en France, l’airfryer a su convaincre de son utilité en cuisine. Avant de franchir le pas, le bruit est un point à prendre en compte en raison du puissant ventilateur qui équipe ces appareils.

Générée par une ou plusieurs résistances, la chaleur circule dans la cavité d’un airfryer grâce à une soufflerie qui n’est pas toujours d’une grande discrétion. Le bruit de la ventilation indispensable à une cuisson homogène par convection est un élément à considérer avant l’achat. Particulièrement si l’airfryer est destiné à être installé dans une cuisine ouverte, ou dans un petit espace ! Prenez aussi en compte les autres appareils susceptibles de fonctionner en même temps, comme le lave-vaisselle, le lave-linge ou la bouilloire.

Nous constatons que certaines marques revendiquent désormais des nuisances atténuées, montrant une volonté de passer un cap sur ce critère. Il n’est pas vraiment possible de se faire une idée du volume sonore en magasin. Même si le vendeur vous laisse brancher la machine quelques instants, la perception sera différente de celle que vous auriez chez vous. Les essais d’airfryers que nous réalisons depuis 2 ans comportent une mesure du bruit à 50 cm de l’appareil en fonctionnement, ainsi qu’une appréciation par un panel de 3 experts. Notre test montre de réelles différences entre les modèles, et quelques-uns s’en sortent très bien.