La baisse de 3,5 % du prix de l’immobilier en 2024 est loin de compenser la forte hausse enregistrée depuis 10 ans, en particulier sur la côte ouest. Et le budget des acheteurs potentiels reste plombé par des taux d’intérêt élevés.

Plus que jamais, le logement est le premier poste de dépense des ménages. Ils y consacrent en moyenne 27 % de leurs dépenses, soit 10 points de plus que l’alimentation. Mais selon le lieu de résidence, le montant nécessaire pour accéder à la propriété change radicalement.

La région parisienne reste la plus chère

Sans surprise, c’est à Paris et dans sa banlieue que l’immobilier est le plus onéreux. En moyenne, les biens vendus en 2024 dans la capitale l’ont été à près de 9 500 € le mètre carré. La Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France, est malgré tout le 6e plus cher au regard du prix de l’immobilier.

Pourtant, la région francilienne est celle où les prix ont le plus baissé cette année, avec une baisse moyenne de plus de 6 %, presque le double de la moyenne nationale. En 10 ans, la hausse moyenne dans la région se situe autour de 17 %, soit légèrement moins que l’inflation sur la même période (20 %).

Les prix s’envolent dans l’ouest

Du Calvados aux Pyrénées-Atlantiques en revanche, la hausse moyenne du prix de l’immobilier sur 10 ans dépasse 45 %. Dans 3 départements bretons (Finistère, Côtes-d’Armor et Morbihan), cette hausse dépasse même les 50 %. Ainsi le Finistère et les Côtes-d’Armor faisaient partie des 25 % des départements les moins chers il y a 10 ans mais ils sont aujourd’hui plus chers que la moyenne.

Au nord de la Bretagne, la Manche et le Calvados ont également enregistré des hausses supérieures à 45 %. Avec 3 105 €/m² en moyenne en 2024, le Calvados affiche ainsi des prix supérieurs à ceux de l’Hérault sur la côte méditerranéenne. Même constat sur la façade atlantique, où le prix moyen au mètre carré dépasse 3 200 € dans tous les départements côtiers de Nouvelle-Aquitaine. Les Alpes-Maritimes restent malgré tout le département maritime le plus cher de l’Hexagone.

La démographie et l’attrait du littoral

L’explication principale de cet envol des prix dans l’ouest est d’abord démographique : selon l’Insee, les départements de la façade atlantique enregistrent ces dernières années une croissance annuelle de leur population d’un peu plus de 0,8 %, contre 0,3 % pour la moyenne nationale. Cela crée donc une augmentation de la demande, alors que dans le même temps la construction de nouveaux logements est à son plus bas niveau depuis plus de 25 ans. Ce déséquilibre mène à une augmentation des prix.

Ce phénomène s’est accéléré à partir de 2020 et la crise du covid. Si de nombreuses études ont nuancé l’ampleur de l’exode urbain, il y a bien eu un attrait renforcé pour le littoral et les villes moyennes, notamment en Bretagne. La croissance du prix de l’immobilier dans la région est ainsi 4 fois plus rapide depuis 2020 qu’entre 2014 et 2019.

Certains ménages plus aisés ont également pu faire le choix de ne pas déménager mais d’acquérir une résidence secondaire sur le littoral, participant ainsi à faire gonfler les prix dans ces zones. C’est particulièrement visible à l’échelon communal, où des zones touristiques ont vu leurs prix exploser. Ainsi Le Touquet-Paris-Plage, Lège-Cap-Ferret et Seignosse, où les résidences secondaires sont largement majoritaires, ont vu les prix de l’immobilier doubler en 10 ans.

Les taux d’emprunt restent très élevés

En plus de subir la hausse du prix de l’immobilier, les aspirants propriétaires doivent aussi faire face à un coût élevé de l’emprunt. Alors que le taux moyen des prêts immobiliers était à un niveau faible entre 2017 et 2021, il s’est envolé lors de la crise inflationniste pour culminer à 4 % début 2024. Il a ensuite amorcé une baisse mais reste encore supérieur à 3 %, et semble même repartir à la hausse depuis quelques mois.

Pour faire baisser le prix du prêt, mieux vaut faire jouer la concurrence pour obtenir le taux le plus bas possible. De même pour l’assurance emprunteur : il est souvent plus intéressant de ne pas choisir celle proposée par la banque. La SAS Que Choisir a mis en place un comparateur afin de vous aider à identifier l’assurance la plus intéressante selon votre profil.