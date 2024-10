Prix des supermarchés

Vous vivez en Bretagne et vous avez l’impression de payer plus cher vos courses lorsque vous êtes en vacances dans le Sud ? Eh bien, ce n’est pas qu’une impression ! D’après un calcul basé sur l’ensemble de l’offre proposée en magasin, Que Choisir relève d’importantes différences de prix selon les départements.

Des supermarchés bon marché à l’ouest

À ce jeu-là, ce sont les habitants de l’ouest de la France qui sont les mieux lotis. Les Deux-Sèvres apparaissent comme le département le moins cher, suivis par les Côtes-d’Armor. Le Loir-et-Cher et la Vendée sont à égalité sur la troisième marche du podium. Plus généralement, la zone où on retrouve les prix les plus bas s’étend de la Bretagne au Centre-Val de Loire, en passant par les Pays de la Loire et le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Les tarifs dans les supermarchés y sont en moyenne 3 % inférieurs à la moyenne nationale.

À l’inverse, les prix s’envolent à Paris et dans la petite couronne. Dans la capitale, vous payez vos courses en moyenne 10 % plus cher que dans le reste de l’Hexagone, et ce chiffre dépasse les 5 % dans les Hauts-de-Seine. La plupart des départements abritant une grande métropole affichent d’ailleurs des prix au-dessus de la moyenne, comme le Rhône (Lyon), les Bouches-du-Rhône (Marseille), les Alpes-Maritimes (Nice) ou encore le Bas-Rhin (Strasbourg). Enfin, la Corse présente des prix également supérieurs au reste du pays.

Carte interactive Drives Voir le comparatif

Une répartition des enseignes différente selon les régions

Comment expliquer ces différences ? En ville, les magasins sont souvent des petites boutiques de proximité, et les prix y sont nettement plus élevés. Ainsi les Carrefour City sont 11 % plus chers que les hypermarchés Carrefour, et les Intermarché Express 10 % plus chers que les hypermarchés du groupe. Cela explique les prix plus élevés mesurés en région parisienne et dans les départements plus urbains.

Autre facteur explicatif, l’intensité concurrentielle plus ou moins forte d’une région à l’autre. Les distributeurs sont en effet inégalement répartis sur l’ensemble du territoire. En Bretagne, Pays de la Loire ou Centre-Val de Loire, E.Leclerc et Système U sont les enseignes les plus présentes. Or, selon notre dernier palmarès, ces deux chaînes sont moins chères que leurs concurrentes. Une forte présence de ces enseignes stimule en outre la concurrence.

Trouvez le magasin le moins cher près de chez vous

Ces chiffres par département donnent des indications sur les inégalités géographiques face aux achats du quotidien. Mais au sein d’un même département, chaque magasin peut appliquer des prix différents. Pour connaître le magasin le moins cher près chez vous, vous pouvez consulter notre carte interactive. Vous y retrouverez le niveau de prix moyen pratiqué par chaque enseigne, ainsi que le détail par rayons.