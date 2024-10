Magasins alimentaires de proximité

Carrefour City, Intermarché Contact, U Express… La plupart des enseignes de la grande distribution ont leur gamme de magasins de proximité. Ces points de vente sont globalement plus chers que les super- et hypermarchés, mais des différences importantes apparaissent entre les distributeurs. Pour vous aider à y voir plus clair, Que Choisir dresse son classement sur plus de 1 500 magasins de proximité proposant un service drive.

Chaque mois, Que Choisir établit son palmarès des prix dans les enseignes de proximité calculé sur l’ensemble de l’offre proposée en magasin.

En octobre 2024, c’est Leclerc Relais qui propose les prix les plus bas parmi les magasins de proximité. Il s’agit de drives piétons, souvent situés en centre-ville, où le consommateur commande en ligne avant de venir récupérer sa commande sur place. Les prix pratiqués y sont globalement les mêmes que dans les boutiques physiques de la marque, c’est-à-dire parmi les plus bas du marché. C’est sur les marques nationales que l’écart entre Leclerc Relais et ses concurrents est particulièrement important.

Si vous préférez les magasins physiques au drive piéton, les boutiques Intermarché Contact proposent en moyenne les tarifs les plus intéressants. Les prix y sont à peine plus élevés que dans les supermarchés de l’enseigne. À noter cependant qu’il s’agit de magasins de taille réduite (environ 1 000 m2) plutôt situés en zone rurale ou péri-urbaine.



Les points de vente en centre-ville du groupe Les Mousquetaires sont les Intermarché Express. Les prix pratiqués y sont nettement plus élevés mais restent compétitifs par rapport à la concurrence. Les magasins Système U et les drives Auchan Piéton, également situés au cœur des agglomérations, affichent des tarifs similaires.

Chez Carrefour, les prix s’envolent en Proxi

Le trois enseignes de proximité du groupe Carrefour se retrouvent en bas du classement. Les boutiques Carrefour Contact, des magasins de taille limitée situés en zone rurale ou périurbaine, sont nettement plus chers que les boutiques du groupe Intermarché situées sur le même créneau.

En centre-ville, Carrefour propose les enseignes Carrefour City et Carrefour Express, et les prix pratiqués sont une fois encore bien plus élevés que la concurrence, y compris Monoprix. Si vous habitez en centre-ville et que vous faites vos courses dans un Carrefour Express, vous risquez de payer en moyenne 26 % plus cher que dans un drive piéton Leclerc. L’écart approche même les 35 % sur les marques nationales.

Trouvez le magasin le moins cher près de chez vous

Ces tendances nationales permettent de donner des indications sur la politique de prix de chaque enseigne dans ses boutiques de proximité et de dresser un palmarès. Mais au sein d’une même enseigne, chaque magasin peut appliquer des prix différents. Pour connaître le magasin de proximité le moins cher près chez vous, vous pouvez consulter notre carte interactive des supermarchés. Vous y retrouverez le niveau de prix moyen pratiqué par chaque enseigne, ainsi que le détail par rayon.