C’est une dépense contrainte qui pèse de plus en plus lourd sur le budget des ménages. Pourtant, beaucoup de consommateurs n’ont pas changé de contrat d’assurance multirisque habitation (MRH) depuis des années et ne savent pas s’ils possèdent une offre encore compétitive. Tour d’horizon des tarifs en vigueur.

Après deux hausses successives de 6 % en 2023 et 2024, les assurances habitation n’ont pas fini de flamber. En ce début d’année 2025, les consommateurs ont vu leur facture bondir de 11 % en moyenne. En 3 ans, la hausse atteint donc 25 %, soit 12 points de plus que l’inflation.

Plus de 500 € pour une maison

Résultat, le montant des assurances habitation atteint des sommets. Selon les données de notre comparateur qui recense plus d’une cinquantaine de contrats, le locataire d’un appartement de 3 pièces devra débourser en moyenne près de 300 € chaque année. Le prix de l’assurance varie en fonction de la taille du logement, et est plus élevé pour les propriétaires que pour les locataires.

50 % plus cher à Montpellier qu’à Arras

La situation géographique a également un impact prépondérant sur le montant de l’assurance habitation. Les cinq villes présentées dans le graphique ci-dessous ‒ Arras (62), Clamart (92), Montpellier (34), Nancy (54) et Nantes (44) ‒ permettent d’illustrer ces disparités géographiques : le sud de la France (et en particulier le sud-est) ainsi que la région parisienne subissent des prix beaucoup plus élevés que le reste de la métropole.

Deux facteurs principaux expliquent ces différences : les cambriolages d’abord, plus nombreux en zones urbaines, dans le sud de la France et la vallée du Rhône. L’exposition aux risques climatiques et aux catastrophes naturelles ensuite, avec des risques d’inondation particulièrement importants sur la façade méditerranéenne.

Un comparateur complet pour choisir votre contrat

Mais derrière ces moyennes, des écarts apparaissent entre les assureurs. Pour un même logement, le montant de la cotisation peut varier du simple au double. Alors pour savoir comment se situe votre contrat et trouver les meilleures offres du marché, consultez notre comparateur d’assurances habitation.