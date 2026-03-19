Face à l’accélération du dérèglement climatique, le Haut-commissariat à la stratégie et au plan, qui dépend du Premier ministre, propose que l’État assure directement les logements des Français en cas de catastrophe naturelle.

En matière d’assurance à la suite d’une catastrophe naturelle, l’État peut-il faire mieux que les assureurs privés ? C’est l’hypothèse du Haut-commissariat à la stratégie et au plan, dirigé par l’ancien ministre Clément Beaune. Cette idée a vu le jour dans un rapport paru cet été. Le document décline trois scénarios pour « repenser la mutualisation des risques climatiques », dont l’un consiste à indemniser les ménages victimes d’événements climatiques (grêle, inondation, sécheresse, tempête) par un organisme public. Comme l’assurance maladie, cette « Sécurité sociale climatique » fonctionnerait grâce à un dispositif de cotisation obligatoire de tous les Français propriétaires.

« Le système actuel d’indemnisation des catastrophes naturelles présente des lacunes, et il n’est pas trop tard pour essayer de construire autre chose. […] Il serait irresponsable de ne pas réfléchir dès aujourd’hui aux solutions de demain », avait ainsi déclaré Clément Beaune lors de la présentation de ce rapport, le 16 juin 2025. « La récurrence d’événements de plus en plus chers pose une question majeure : jusqu’où le secteur de l’assurance va accepter de prendre en charge cet accroissement des