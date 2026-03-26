Diesel, essence SP98 ou E10… Les grandes surfaces alimentaires et les stations-service gérées par les groupes pétroliers se livrent une guerre des prix féroce en cette période de forte inflation du tarif des carburants. Découvrez le palmarès des stations-service selon les derniers prix de vente disponibles.

Les enseignes les moins chères pour l’essence et le diesel

Ce 25 mars, les prix des carburants ont atteint des sommets depuis le début de la guerre en Iran. Hors stations-service d’autoroute, le diesel se commercialisait en moyenne à 2,23 €/l, le SP98 à 2,065 €/l et l’E10 à 1,988 €/l. Revue de détail.

Le diesel

Depuis le 27 février 2026, les prix du litre de diesel ont flambé plus que pour tout autre carburant. Le palmarès des enseignes a aussi été bouleversé.

Pour faire votre plein de gazole au meilleur prix, dirigez-vous vers les stations du groupe TotalEnergies : Total Access ou Total. Les autres groupes pétroliers trustent les premières places du classement à quelques centimes près par litre.

Les enseignes de la grande distribution, qui ne sont pourtant pas avares de déclarations tonitruantes, peinent à joindre les actes à la parole avec des prix de 15 centimes ou plus au-dessus des stations-service les plus compétitives.

Le 25 mars, le diesel était commercialisé 2,23 €/l en moyenne en France, avec de fortes disparités d’une station-service à l’autre. Ainsi, la station la moins chère proposait le diesel à 1,98 €/l, contre 2,81 €/l dans la station-service la plus chère.

Essence E10

Pour l’E10, les meilleurs prix se cachent dans les stations de la grande distribution. Ses 5 groupes proposent des tarifs proches pour l’E10, entre 1,97 €/l et 1,98 €/l.

La plupart des stations des pétroliers affichent des prix légèrement supérieurs : entre 1,98 €/l et 2,02 €/l – des écarts qui ne justifient que rarement de multiplier les kilomètres à la recherche de la station la plus compétitive. À noter, quelques enseignes se signalent par des tarifs très au-dessus de la moyenne : Avia, BP, Dyneff et Shell.

Le 25 mars, l’E10 était commercialisé 1,988 €/l en moyenne en France, avec de fortes disparités d’une station-service à l’autre, puisque la moins chère le vendait 1,809 €/l et la plus chère 2,379 €/l !

Essence SP98

Pour le SP98, le groupe pétrolier Total propose les prix les plus bas, à moins de 2 € le litre. Les enseignes de la grande distribution peinent à suivre le rythme avec des tarifs 5 à 10 centimes au-dessus !

Le 25 mars, le SP98 était commercialisé 2,065 €/l en moyenne, avec de fortes disparités : la station la moins chère le vendait 1,899 €/l et la plus chère 2,519 €/l.