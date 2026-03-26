par Grégory Caret
Prix des carburantsLes enseignes les moins chères pour l’essence et le diesel
Diesel, essence SP98 ou E10… Les grandes surfaces alimentaires et les stations-service gérées par les groupes pétroliers se livrent une guerre des prix féroce en cette période de forte inflation du tarif des carburants. Découvrez le palmarès des stations-service selon les derniers prix de vente disponibles.
Ce 25 mars, les prix des carburants ont atteint des sommets depuis le début de la guerre en Iran. Hors stations-service d’autoroute, le diesel se commercialisait en moyenne à 2,23 €/l, le SP98 à 2,065 €/l et l’E10 à 1,988 €/l. Revue de détail.
Le diesel
Depuis le 27 février 2026, les prix du litre de diesel ont flambé plus que pour tout autre carburant. Le palmarès des enseignes a aussi été bouleversé.
Pour faire votre plein de gazole au meilleur prix, dirigez-vous vers les stations du groupe TotalEnergies : Total Access ou Total. Les autres groupes pétroliers trustent les premières places du classement à quelques centimes près par litre.
Les enseignes de la grande distribution, qui ne sont pourtant pas avares de déclarations tonitruantes, peinent à joindre les actes à la parole avec des prix de 15 centimes ou plus au-dessus des stations-service les plus compétitives.
Le 25 mars, le diesel était commercialisé 2,23 €/l en moyenne en France, avec de fortes disparités d’une station-service à l’autre. Ainsi, la station la moins chère proposait le diesel à 1,98 €/l, contre 2,81 €/l dans la station-service la plus chère.
Essence E10
Pour l’E10, les meilleurs prix se cachent dans les stations de la grande distribution. Ses 5 groupes proposent des tarifs proches pour l’E10, entre 1,97 €/l et 1,98 €/l.
La plupart des stations des pétroliers affichent des prix légèrement supérieurs : entre 1,98 €/l et 2,02 €/l – des écarts qui ne justifient que rarement de multiplier les kilomètres à la recherche de la station la plus compétitive. À noter, quelques enseignes se signalent par des tarifs très au-dessus de la moyenne : Avia, BP, Dyneff et Shell.
Le 25 mars, l’E10 était commercialisé 1,988 €/l en moyenne en France, avec de fortes disparités d’une station-service à l’autre, puisque la moins chère le vendait 1,809 €/l et la plus chère 2,379 €/l !
Essence SP98
Pour le SP98, le groupe pétrolier Total propose les prix les plus bas, à moins de 2 € le litre. Les enseignes de la grande distribution peinent à suivre le rythme avec des tarifs 5 à 10 centimes au-dessus !
Le 25 mars, le SP98 était commercialisé 2,065 €/l en moyenne, avec de fortes disparités : la station la moins chère le vendait 1,899 €/l et la plus chère 2,519 €/l.
Carte gratuite du prix des carburantsVoir le comparatif
Grégory Caret
Observatoire de la consommation