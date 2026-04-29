Comment savoir si une machine à glace est performante, pratique et rapide ? En consultant notre test, réalisé par des experts, en conditions réelles. Objectif : vous apporter toute l’information indispensable à un choix éclairé.

L’essentiel par Que Choisir Mise à jour : 11 nouvelles machines à glace, sorbetières à accumulation, turbines ou mixeurs évalués, vendus de 60 à 350 € .

11 nouvelles machines à glace, sorbetières à accumulation, turbines ou mixeurs évalués, . Le piège du nettoyage : déguster une bonne glace, c’est bien, mais, après utilisation, il est indispensable de nettoyer la machine. Et, parfois, c’est laborieux.

déguster une bonne glace, c’est bien, mais, après utilisation, il est indispensable de nettoyer la machine. Et, parfois, c’est laborieux. Niveau sonore et gâchis : certaines machines sont très bruyantes, notamment les mixeurs. D’autres ne permettent pas de récupérer toute la préparation, ce qui entraîne de la perte.

certaines machines sont très bruyantes, notamment les mixeurs. D’autres ne permettent pas de récupérer toute la préparation, ce qui entraîne de la perte. Verdict : avec 27 machines à glaces testées, le comparatif de Que Choisir est le plus à même de vous aiguiller. ​​​​​

Comparatif Sorbetières et machines à glaces Voir le comparatif

Quelles nouveautés avons-nous testées ?

Nous avons intégré à notre comparatif les références les plus récentes du marché.

Nous avions déjà testé une sorbetière de Ninja, la Creami NC300EU J. Nous avons intégré la machine à glaces Swirl NC701EU, déjà incontournable en rayon.

Nous lui avons opposé une autre machine à glaces, la Dolci IG602A de Moulinex, qui propose elle aussi des programmes automatiques pour obtenir des glaces, des sorbets, des glaces à l’italienne ou des milk-shakes.

Enfin, nous n’avons pas oublié d’intégrer les dernières sorbetières à accumulation et turbines à glaces de chez Magimix, Cuisinart, H.Koenig ou Severin.

Comment avons-nous noté ces nouveautés ?

Pour garantir l’impartialité des résultats, les ingénieurs de Que Choisir appliquent un protocole strict. Nous vérifions si les promesses marketing sont réelles.

Performances : 3 experts évaluent l’apparence, la texture puis la saveur des préparations. Ils donnent une note de satisfaction globale pour les 3 recettes de glace réalisées : glace à la vanille, sorbet au citron et glace au yaourt.

3 experts évaluent l’apparence, la texture puis la saveur des préparations. Ils donnent une note de satisfaction globale pour les 3 recettes de glace réalisées : glace à la vanille, sorbet au citron et glace au yaourt. Rapidité d’exécution et niveau sonore : nous mesurons le temps nécessaire à la préparation de 1 l de glace. Nos experts évaluent aussi le bruit généré par la machine, qui casse parfois les oreilles !

nous mesurons le temps nécessaire à la préparation de 1 l de glace. Nos experts évaluent aussi le bruit généré par la machine, qui casse parfois les oreilles ! Facilité d’emploi : si l’appareil n’est pas pratique, il restera au placard, c’est sûr ! C’est donc un point important. Nous notons la clarté de la notice, la facilité de montage, de programmation, de fonctionnement et de nettoyage. Et parce que, chez Que Choisir, on n’aime pas le gaspillage, nous mesurons la perte de préparation (ingrédients restant sur les bords, au fond du bol ou sur la pale) lors du transfert dans un autre récipient.

Pourquoi ce test est-il réservé à nos abonnés ?

L’indépendance de Que Choisir garantit une information indépendante et sans concession.

Tests en laboratoire : contrairement à la majorité des sites qui compilent des fiches fournies par les fabricants, nous testons tous les appareils et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs.

contrairement à la majorité des sites qui compilent des fiches fournies par les fabricants, nous testons tous les appareils et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs. Achat anonyme : Que Choisir achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la « presse », potentiellement optimisé, n’entre dans notre labo.

achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la « presse », potentiellement optimisé, n’entre dans notre labo. 100 % indépendant : zéro publicité, zéro commission. Seul votre abonnement finance l’expertise technique des ingénieurs de Que Choisir et la rigueur de nos essais.

À l’approche des beaux jours, les envies de glaces et autres desserts glacés reviennent. En les réalisant à la maison, vous gardez la main sur leur composition. Et à la longue, vous ferez des économies, surtout si vous achetiez des glaces artisanales de qualité. Mais comment choisir entre une sorbetière classique à accumulation de froid et une turbine ? Faut-il craquer sur une de ces machines à glaces qui renouvellent le genre ? Vous retrouverez tous nos conseils dans notre guide d’achat de sorbetières et machines à glaces. Côté performances, la bonne nouvelle vient du fait que seules 3 machines sur 27 nous ont vraiment déçus.

→ Soutenez l’indépendance de Que Choisir et consultez notre comparatif Sorbetières et machines à glaces

Vos questions sur notre test de sorbetières et machines à glaces

Quelles différences entre une sorbetière, une turbine et une machine à glaces ?

La sorbetière est un produit d’entrée de gamme conçu pour un usage occasionnel. Elle ne fait pas de froid, il faut placer la préparation au congélateur 12 à 24 heures avant utilisation. La turbine, elle, génère du froid. Elle est plus chère, mais produit de la glace à la demande. Une machine à glaces nécessite aussi de s’y prendre à l’avance, mais elle renouvelle le genre en élargissant les possibilités (milk-shake, glaces à l’italienne, etc.).

Les machines Creami ou Swirl de Ninja sont-elles vraiment performantes ?

Vous le découvrirez en consultant notre test ! Mais on peut vous révéler qu’on s’est plutôt régalés en menant nos essais sur les 2 modèles testés (Creami NC300EU J et Swirl NC701EU)… ce qui ne signifie pas qu’elles sont exemptes de défauts pour autant.

Est-ce qu’une sorbetière ou une machine à glaces se nettoie facilement ?

C’est un point clé que nous évaluons dans notre protocole parmi les autres critères. Et pour répondre en un mot : ça dépend des modèles ! La Gelato 11680 de Magimix se nettoie très facilement, l’ETG2 d’Essentiel b, pas du tout…

Besoin d’aide pour comprendre les différences entre les appareils avant de choisir ?

Pour bien comprendre les critères de nos tests et éviter les erreurs à l’achat, découvrez les conseils détaillés de nos ingénieurs.

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