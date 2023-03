© Laurent Hini Détachants avant lavage Le protocole

Détachants avant lavage

Action détachante

Les détachants avant lavage sont appliqués sur 16 salissures différentes classées en 3 grandes catégories (voir détails ci-dessous). Les étiquetages recommandant le lavage en machine après détachage, les éprouvettes de tissu taché imbibé de détachant sont placées dans un lave-linge, puis lavées à 40 °C avec une eau d’une dureté de 25 °f et 1 dose de lessive.

Le nettoyage des taches est évalué, après séchage des tissus, par spectrophotométrie. On mesure la quantité de lumière réfléchie par le tissu avant et après lavage, ce qui permet de calculer le pourcentage de disparition de chaque tache. On compare ce résultat à celui d’un lavage avec la lessive seule, sans que les taches aient été imbibées de détachant.

Les essais sont répétés 3 fois et l’évaluation effectuée à chaque fois.

Détails des 16 salissures et de leurs catégories :

enzymatiques : chocolat, herbe, sang frais, sang vieilli, moutarde, vinaigrette balsamique ;

grasses : huile de moteur, maquillage, graisse de bœuf cuite ;

oxydables : boue, café, thé, jus de fruits, sauce tomate, vin rouge, encre.

Santé

Composition

Les fiches de composition des détachants publiées sur Internet par les fabricants ou les distributeurs sont décryptées. En parallèle, les 26 parfums allergisants qui doivent figurer sur l’emballage s’ils sont ajoutés à plus de 100 mg/kg et 4 conservateurs très allergisants (MIT, MCIT, BIT, OIT) sont dosés en laboratoire. La présence de substances pouvant être problématiques pour la santé en conditions normales d’utilisation est pénalisée.

Émissions dans l’air

Ce critère tient compte du mode d’application des détachants. L’utilisation des sprays et des aérosols génère la diffusion dans l’air de gouttelettes qui, selon leur taille, peuvent être aspirées plus ou moins profondément dans l’appareil respiratoire. Nous pénalisons donc ce type de produit, contrairement aux flacons et aux savons, par exemple. Les aérosols provoquant un nuage plus fin et plus important de particules que les sprays, leur pénalisation est un peu plus importante.

Environnement

Les fiches de composition des détachants publiées sur Internet par les fabricants ou les distributeurs sont décryptées et la présence de substances non biodégradables, bioaccumulables (qui se concentrent dans les organismes) et/ou toxiques pour le milieu aquatique est pénalisée.

