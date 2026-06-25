Pour cette enquête, nous avons visité, à l’été 2025, 3 restaurants parisiens différents pour chacune de ces 6 chaînes de fast-food : Burger King, KFC, McDonald’s, O’Tacos, Quick et Bioburger. Dans chaque restaurant, nous avons commandé un menu sur place et un menu à emporter.

Comparatif Fast-foods Voir le comparatif

Nous avons également envoyé diverses questions aux sièges de ces entreprises, et étudié en détail les informations disponibles en restaurant et sur les sites Internet de ces enseignes. Nous avons, enfin, donné jusqu’à fin mai 2026 aux enseignes pour nous faire part de leurs commentaires.

Voici les 21 critères que nous avons pris en compte pour établir nos notes.

Production de déchets en consommation sur place

Utilisation d’emballages réutilisables pour la commande sur place

Présence de fontaines à eau

Tri des déchets

Autres critères de surproduction de déchets sur place (service systématique de sauces non commandées, par exemple)

Production de déchets en vente à emporter

Acceptation des contenants personnels pour les commandes à emporter

Présence de plastiques à usage unique dans les commandes à emporter

Quantité d’emballages dans les commandes à emporter

Qualité des ingrédients

Certifications et labels

Origine géographique

Saisonnalité

Information du consommateur

Affichage de l’origine des viandes

Affichage du Nutri-Score

Affichage des valeurs nutritionnelles

Affichage de la liste d’ingrédients

Affichage des allergènes

Promotion de la consommation de viande

Part de l’offre végétarienne

Mise en avant de l’offre végétarienne

Qualité nutritionnelle

Qualité nutritionnelle des plats

Qualité nutritionnelle des accompagnements et de la « finger food »

Qualité nutritionnelle des desserts

Proposition d’alternative saine aux frite