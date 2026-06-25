par Elsa Abdoun, Cécile Lelasseux
Fast-foodsLe protocole
Pour cette enquête, nous avons visité, à l’été 2025, 3 restaurants parisiens différents pour chacune de ces 6 chaînes de fast-food : Burger King, KFC, McDonald’s, O’Tacos, Quick et Bioburger. Dans chaque restaurant, nous avons commandé un menu sur place et un menu à emporter.
Nous avons également envoyé diverses questions aux sièges de ces entreprises, et étudié en détail les informations disponibles en restaurant et sur les sites Internet de ces enseignes. Nous avons, enfin, donné jusqu’à fin mai 2026 aux enseignes pour nous faire part de leurs commentaires.
Voici les 21 critères que nous avons pris en compte pour établir nos notes.
Production de déchets en consommation sur place
- Utilisation d’emballages réutilisables pour la commande sur place
- Présence de fontaines à eau
- Tri des déchets
- Autres critères de surproduction de déchets sur place (service systématique de sauces non commandées, par exemple)
Production de déchets en vente à emporter
- Acceptation des contenants personnels pour les commandes à emporter
- Présence de plastiques à usage unique dans les commandes à emporter
- Quantité d’emballages dans les commandes à emporter
Qualité des ingrédients
- Certifications et labels
- Origine géographique
- Saisonnalité
Information du consommateur
- Affichage de l’origine des viandes
- Affichage du Nutri-Score
- Affichage des valeurs nutritionnelles
- Affichage de la liste d’ingrédients
- Affichage des allergènes
Promotion de la consommation de viande
- Part de l’offre végétarienne
- Mise en avant de l’offre végétarienne
Qualité nutritionnelle
- Qualité nutritionnelle des plats
- Qualité nutritionnelle des accompagnements et de la « finger food »
- Qualité nutritionnelle des desserts
- Proposition d’alternative saine aux frite
Elsa Abdoun
Cécile Lelasseux
Rédactrice technique