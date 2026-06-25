Depuis plusieurs années, les fast-foods poussent comme des champignons en France, en particulier dans les quartiers populaires. Risques pour la santé, poids de la viande dans les menus, production de déchets... ce phénomène cristallise l'inquiétude d'experts, ONG et élus, qui appellent à le réguler.

Ce mercredi de juin, à l’heure du déjeuner, la file d’attente est longue devant le Master Poulet de Saint-Ouen (93). Dans la queue, Mohamed et Annis, la vingtaine, font partie des habitués. Ils s’y rendent « tous les jours ou presque », parce que « c’est juste à côté, rapide et pas cher », et que « dans les pâtes et le poulet, il y a des protéines, des glucides et des calories ». Derrière eux, un autre client vient, lui, pour la première fois, « afin de soutenir les gérants après toutes les histoires avec la mairie ».

En avril, Karim Bouamrane, le maire de Saint-Ouen, a en effet tenté, dans une séquence très médiatisée, de fermer cet établissement spécialisé dans la volaille à prix cassé, arguant d’une ouverture sans autorisation… Une polémique locale, démesurément gonflée par les réseaux sociaux et diverses récupérations politiques, mais qui permet de poser une question importante : celle des conséquences sanitaires et écologiques de la multiplication des fast-foods.

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) recense plus de 50 000 commerces de restauration rapide, contre environ 4 fois moins il y a 25 ans.