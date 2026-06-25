Comparatif Fast-foods

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O'Tacos, Burger King, McDonald's... Nous avons étudié l'offre de 6 chaînes de fast-food, en prenant en compte 21 critères de durabilité (équilibre nutritionnel, qualité des ingrédients, gestion des déchets, information du
O'Tacos, Burger King, McDonald's... Nous avons étudié l'offre de 6 chaînes de fast-food, en prenant en compte 21 critères de durabilité (équilibre nutritionnel, qualité des ingrédients, gestion des déchets, information du consommateur...). Nos analyses révèlent qu'il est possible de manger un burger et des frites sur le pouce, sans pour autant sacrifier sa santé et la planète... à condition de bien choisir son restaurant et son menu !
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