Avant le début de la crise sanitaire, nous avons passé commande chez 15 fleuristes en ligne (6 réseaux, 6 centrales, 2 producteurs de fleurs et 1 grossiste). Sur chaque plateforme, nous avons acheté deux bouquets – une composition de roses à 36 € environ et une autre, classique, aux alentours de 40 € –, le premier censé être livré le jour de la Saint-Valentin à Paris, le second, le dimanche suivant dans une ville du Calvados (14).

La note tient compte de l’ergonomie du processus de commande, de la diversité des moyens de paiement et du nombre de créneaux de livraison disponibles. La qualité de la description des bouquets et le suivi des commandes ont aussi été pris en compte.

Respect du créneau de livraison (hors livraison express) annoncé à la commande, mais aussi amabilité du vendeur ont été jugés.

Pour chaque bouquet, nous avons évalué l’aspect général, sa fraîcheur ainsi que sa conformité avec le descriptif et la photo d’origine (types de fleurs, couleurs…). Chaque bouquet a ensuite été conservé jusqu’à ce qu’il ne soit plus présentable, dans la limite de 10 jours.

Nous avons noté la présentation.

Fonctionnement du service de comparaison

