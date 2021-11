Lave-linge séchants Le protocole

Gain de place assuré avec ces appareils deux en un. Mais si le lavage donne satisfaction, la fonction séchage est loin de faire jeu égal avec un sèche-linge. Sans compter la surprenante consommation d’eau de certains modèles durant le séchage…

Comparatif Lave-linge séchants → Test Que Choisir :

Performances de lavage

Nous évaluons l'efficacité de lavage à 40 °C du programme coton à 80 % de la charge maximale et du programme synthétiques à capacité maximale, de pièces de linge (jeans, chemises, tee-shirts, draps, serviettes…) avec des salissures (sang, lait, encre, huile d’olive, vinaigrette, vin, thé, rouge à lèvres, chocolat…). L’efficacité de nettoyage des taches est mesurée par photométrie.

Pour évaluer le rinçage, on mesure les résidus alcalins dans l'eau extraite des fibres de linge après un essorage supplémentaire dans une essoreuse à très haute vitesse (2 800 tr/min).

L'efficacité d'essorage est quantifiée en pesant le linge avant et après lavage.

Consommation eau/électricité et durée : On les mesures sur les deux programmes et on les rapporte au kilo de linge.

Performances de séchage

On évalue deux programmes à leur charge maximale en mode séchage : le programme coton « prêt à ranger » et le programme synthétiques « prêt à ranger ».

Les charges de linge, respectivement coton et polyester-coton, sont préalablement humidifiées et essorées avec le programme de lavage adapté du lave-linge séchant. L’humidité des charges dépend donc de l’efficacité d’essorage de ladite machine.

Le taux d'humidité final doit être de 0 % pour le programme coton « prêt à ranger » et de 1 % pour le programme synthétiques « prêt à ranger ».

L'homogénéité de séchage est appréciée sur chaque programme.

Enfin, un panel d’experts en repassage note le froissement de chemises (recto et verso) séchées sur le programme synthétiques.

Consommation eau/électricité et durée : Relevées lors de chaque cycle, elles sont ramenées au kilo de linge séché.

Lavage et séchage enchaînés

Les charges de linge sont lavées à 40 °C et séchées en « prêt à ranger », aussi bien sur les programmes coton que synthétiques. Nous avons mesuré la durée et la consommation (eau/électricité) ramenées au kilo de linge. L’efficacité de lavage et de séchage ont fait l’objet d’une évaluation en fin de cycle (1).

Facilité d'emploi et niveau sonore

Chargement/déchargement, programmation, entretien, notices... ont été évalués par trois experts. Le bruit a été évalué par un panel d’experts durant le lavage, l’essorage et le séchage.

(1) Les efficacités de rinçage et d’essorage ne peuvent être mesurées lors d’un lavage enchaîné avec le séchage.

