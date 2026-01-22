COMMENTAIRES SUR LE COMPARATIF

Confitures de fraisesOn cherche parfois les fruits

Elsa Casalegno
Domitille Vey

par Elsa Casalegno, Domitille Vey

Confitures de fraises On cherche parfois les fruits
© AdobeStock

Toutes les confitures se ressemblent, a priori. Pourtant, les quantités de fruits et de sucres font le grand écart. Nous avons examiné 25 pots à la fraise afin de saisir ces différences.

Article réservé aux abonnés

Abonnez-vous et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org

Découvrir nos offres

Déjà abonné ? Se connecter

Domitille Vey

Domitille Vey

Rédactrice technique

Soutenez-nous, rejoignez-nous

La force d'une association tient à ses adhérents ! Aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur votre soutien. Nous soutenir

image nous soutenir

Newsletter

Recevez gratuitement notre newsletter hebdomadaire ! Actus, tests, enquêtes réalisés par des experts. En savoir plus

image newsletter