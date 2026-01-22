Comparatif Confitures de fraises

Difficile d’y voir clair entre les différentes catégories de confitures, gelées, marmelades et autres préparations de fruits. En rayon, tous les pots se ressemblent, mais les prix et la quantité de fruits dans les bocaux font le grand écart. Nous avons donc analysé 25 références à la fraise achetées en grandes surfaces, pour faire le point sur leurs teneurs en fruits, sucres et fibres, sur leur contamination par des pesticides, ainsi que sur la provenance des fruits et la simplicité des recettes. Un panel de consommateurs a également goûté ces 25 produits, et leurs appréciations ne sont pas toujours corrélées à la quantité de fraises mise en œuvre.