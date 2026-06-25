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MayonnaisesDes ingrédients dont on se passerait bien

Elsa Casalegno
Domitille Vey

par Elsa Casalegno, Domitille Vey

Mayonnaises Des ingrédients dont on se passerait bien
© AdobeStock-iStock-Laurent Hini

Cette sauce accompagne à merveille viandes grillées et sandwichs estivaux. À condition d’en consommer avec modération, au vu de ses quantités de matières grasses, de sel, de sucre… mais aussi de ses composés nocifs, que nos analyses révèlent.

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Domitille Vey

Domitille Vey

Rédactrice technique

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