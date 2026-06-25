Comparatif Mayonnaises

Quoi de mieux que la mayonnaise pour accompagner barbecues et sandwichs estivaux ’ À condition d’en consommer avec modération, au vu de la quantité de matières grasses, mais aussi de sel, de sucre et de composés nocifs pour la santé qu

Quoi de mieux que la mayonnaise pour accompagner barbecues et sandwichs estivaux ? À condition d’en consommer avec modération, au vu de la quantité de matières grasses, mais aussi de sel, de sucre et de composés nocifs pour la santé qu’elles contiennent. Nous avons analysé 20 références représentatives du marché. Si elles respectent globalement la réglementation (la recette d’une mayonnaise étant encadrée), elles écopent toutes d’un Nutri-Score défavorable, et 13 d’entre elles sont ultratransformées. Elles ont également été dégustées à l’aveugle, avec des résultats contrastés.

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