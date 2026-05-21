Comparatif Jambons blancs

Supérieur, à l’étouffée ou au torchon ’ Herta, Fleury Michon, Madrange, Simpl (Carrefour), Auchan ou Monique Ranou ’ Rose ou gris ’ Pour vous aider à choisir le meilleur jambon, pour la santé comme pour le goût,

Supérieur, à l’étouffée ou au torchon ? Herta, Fleury Michon, Madrange, Simpl (Carrefour), Auchan ou Monique Ranou ? Rose ou gris ? Pour vous aider à choisir le meilleur jambon, pour la santé comme pour le goût, nous avons analysé en laboratoire et fait déguster à l’aveugle 24 références de jambons de porc cuits vendues en supermarchés ou magasins bio.

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Jambons blancs
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Conservation sans nitrites
Allégé en sel
24 résultats
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Lauryne Dos Santos

Rédactrice technique

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