Comparatif Rafraichisseurs d'air

Plus performants que les ventilateurs, mais bien moins que les climatiseurs, les rafraîchisseurs d’air connaissent un succès grandissant. Efficacité du rafraîchissement, niveau sonore, maniabilité, consommation

Plus performants que les ventilateurs, mais bien moins que les climatiseurs, les rafraîchisseurs d’air connaissent un succès grandissant. Efficacité du rafraîchissement, niveau sonore, maniabilité, consommation d’électricité… Notre test de 10 rafraîchisseurs d’air, vendus entre 60 € et 350 €, révèlent des écarts de performances importants entre les modèles. Certains tiennent leurs promesses, d’autres ne rafraîchissent pas grand-chose.

Voir plus
Rafraichisseurs d'air
Filtres
Marque
Capacité du réservoir d'eau
Poids à vide
Puissance annoncée
Remplissage du réservoir
10 résultats
Les produits sont classés aléatoirement.

Résultats réservés aux abonnés

Abonnez-vous et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org

Découvrir nos offres

Déjà abonné ? Se connecter

De'Longhi EV250.BK

4,5 litres - 55 W

De'Longhi EV250.BK

Abonnez-vous pour découvrir la note

Prix indicatif 90 €

Beko EFE6030W

8 litres - 65 W

Beko EFE6030W

Abonnez-vous pour découvrir la note

Prix indicatif 150 €

Proline EC25S2

4 litres - 80 W

Proline EC25S2

Abonnez-vous pour découvrir la note

Prix indicatif 66 €

Taurus R950 956331

7 litres - 65 W

Taurus R950 956331

Abonnez-vous pour découvrir la note

Prix indicatif 90 €

EssentielB ERA 501

4,8 litres - 50 W

EssentielB ERA 501

Abonnez-vous pour découvrir la note

Prix indicatif 100 €

Optimea ORA-440D

44 litres - 200 W

Optimea ORA-440D

Abonnez-vous pour découvrir la note

Prix indicatif 350 €

AEG LK5689

4,5 litres - 70 W

AEG LK5689

Abonnez-vous pour découvrir la note

Prix indicatif 200 €

Duux DXAC08

5,5 litres - 110 W

Duux DXAC08

Abonnez-vous pour découvrir la note

Prix indicatif 200 €
Comparateur / Comparatif

Guide d’achat

Aissam Haddad

Aissam Haddad

Rédacteur technique

Soutenez-nous, rejoignez-nous

La force d'une association tient à ses adhérents ! Aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur votre soutien. Nous soutenir

image nous soutenir

Newsletter

Recevez gratuitement notre newsletter hebdomadaire ! Actus, tests, enquêtes réalisés par des experts. En savoir plus

image newsletter