Comparatif Rafraichisseurs d'air

De'Longhi EV250.BK
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Plus performants que les ventilateurs, mais bien moins que les climatiseurs, les rafraîchisseurs d’air connaissent un succès grandissant. Efficacité du rafraîchissement, niveau sonore, maniabilité, consommation
Plus performants que les ventilateurs, mais bien moins que les climatiseurs, les rafraîchisseurs d’air connaissent un succès grandissant. Efficacité du rafraîchissement, niveau sonore, maniabilité, consommation d’électricité… Notre test de 10 rafraîchisseurs d’air, vendus entre 60 € et 350 €, révèlent des écarts de performances importants entre les modèles. Certains tiennent leurs promesses, d’autres ne rafraîchissent pas grand-chose.
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