Comment nous testons les rafraîchisseurs d’air

Les rafraîchisseurs d’air sont souvent présentés comme une alternative aux climatiseurs. Pourtant, leur fonctionnement est très différent. Ils utilisent l’évaporation de l’eau pour rafraîchir l’air soufflé et, contrairement aux climatiseurs, ils ne produisent pas de froid grâce à un circuit frigorifique. Leur efficacité dépend de plusieurs facteurs, comme la température ambiante et le taux d’humidité de l’air. Pour comparer objectivement les différents modèles, tous les appareils sont testés dans les mêmes conditions, dans un laboratoire spécialisé. Chaque produit est utilisé conformément aux recommandations du fabricant, avec son réservoir rempli d’eau et les accessoires fournis (packs de glace ou glaçons lorsqu’ils sont prévus). Les essais sont réalisés dans une pièce maintenue à 30 °C avec 30 % d’humidité relative.

Comparatif Rafraichisseurs d'air Voir le comparatif

Inventaire

Nous relevons les principales caractéristiques de chaque appareil :

dimensions et poids ;

capacité du réservoir d’eau ;

débit d’air annoncé par le fabricant ;

puissance électrique ;

nombre de vitesses ;

oscillation automatique ;

minuterie ;

télécommande ;

accessoires fournis (packs de glace, etc.).

Ces informations permettent de comparer les équipements, mais ne sont pas intégrées à la note finale.

Facilité d’utilisation

L’utilisation quotidienne d’un rafraîchisseur d’air doit être simple. Nous évaluons donc plusieurs aspects pratiques.

Remplissage du réservoir

Nous vérifions si le réservoir est accessible, facile à remplir et à retirer. Nous évaluons également le risque de débordement et relevons la présence d’un repère indiquant le niveau maximal d’eau.

Vidange du réservoir

Nous apprécions la facilité de vidange, la possibilité de vider complètement le réservoir ainsi que les manipulations nécessaires à l’opération.

Accès et nettoyage

Les filtres et les différents éléments en contact avec l’eau doivent pouvoir être entretenus facilement. Nous évaluons leur accessibilité, la simplicité du démontage ainsi que les explications fournies dans la notice.

Manipulation et mobilité

Nous examinons la facilité de déplacement de l’appareil, la présence de roulettes ou de poignées ainsi que sa stabilité pendant l’utilisation.

Performances

Les performances représentent l’essentiel de la note finale. Elles permettent d’évaluer l’efficacité réelle des appareils dans des conditions identiques.

Temps pour abaisser la température de la pièce de 2 °C

Nous mesurons le temps nécessaire pour obtenir une baisse moyenne de 2 °C de la température de la pièce.

Température après 1 heure d’utilisation

Nous mesurons la température obtenue après 1 heure de fonctionnement afin d’évaluer le rafraîchissement réellement apporté par l’appareil.

Les relevés sont effectués à plusieurs distances et hauteurs afin de vérifier si le rafraîchissement reste concentré devant l’appareil ou s’il est réparti dans une plus grande partie de la pièce.

Distribution de l’air

Nous évaluons la manière dont le flux d’air est diffusé dans la pièce afin d’apprécier la capacité de l’appareil à répartir le rafraîchissement.

Taux d’évaporation de l’eau

Nous mesurons la quantité d’eau évaporée pendant l’essai. Cette donnée permet d’évaluer le fonctionnement du système d’évaporation.

Évolution de l’humidité

Nous suivons l’évolution du taux d’humidité de la pièce pendant toute la durée de l’essai. Cette mesure est importante, car une forte humidité peut réduire la sensation de fraîcheur procurée par le rafraîchisseur.

Vitesse d’air

Nous mesurons la vitesse du flux d’air afin d’évaluer les capacités de ventilation de chaque appareil.

Consommation électrique

Nous mesurons la consommation électrique pendant toute la durée des essais, puis la ramenons à 1 heure d’utilisation. Nous estimons également le coût d’utilisation pour un usage prolongé.

Niveau sonore

Le niveau sonore est mesuré à vitesse maximale, dans les mêmes conditions pour tous les modèles. Cela permet d’évaluer la gêne susceptible d’être ressentie par les occupants de la pièce.

Rafraîchisseur d’air ou climatiseur ? Un rafraîchisseur d’air ne fonctionne pas comme un climatiseur. Le climatiseur évacue la chaleur vers l’extérieur grâce à un circuit frigorifique. Il est capable de faire réellement baisser la température d’une pièce. Le rafraîchisseur d’air, lui, fait circuler l’air à travers un filtre humide. L’évaporation de l’eau refroidit le flux d’air soufflé, mais augmente progressivement l’humidité de la pièce. Son efficacité généralement limitée dépend fortement des conditions ambiantes. C’est pourquoi notre protocole évalue non seulement la baisse de température obtenue, mais aussi l’évolution du taux d’humidité, la consommation électrique et le confort.