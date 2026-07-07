Canicule - Les prix des ventilateurs s’envolent aussi

À l’instar des climatiseurs, les ventilateurs sur pied prennent un sérieux coup de chaud : depuis le 2 juillet, leur prix moyen a bondi de 46 %. Les ventilateurs de plafond, encore confidentiels, échappent en revanche à cette flambée.

Des prix moyens en forte hausse

Le constat est atterrant : avec la montée des températures, les prix moyens des offres en ligne de ventilateurs (sur pied) grimpent en flèche. Le prix moyen des modèles commercialisés par 19 sites marchands (1) dépasse les 120 € depuis le début juillet, contre moins de 90 € sur la première quinzaine de juin. Soit une hausse de 46 % ! Une inflation encore plus spectaculaire que celle observée récemment pour les climatiseurs (+ 22 %).

Comment expliquer la hausse des prix des ventilateurs ?

Plusieurs phénomènes se cumulent. Sous l’effet de la raréfaction rapide de l’offre – depuis le 2 juillet, date de début de la période de chaleur exceptionnelle, le nombre de ventilateurs en vente a été divisé par 3 –, le catalogue des commerçants évolue vite. Or, depuis début juin, les modèles qui disparaissent des catalogues en ligne sont remplacés par des appareils plus coûteux. Ainsi, les produits commercialisés dans la première quinzaine de juin qui ne sont plus disponibles étaient vendus 85 € en moyenne. Les nouvelles références introduites depuis s’affichent à 135 € en moyenne, soit plus de 55 % au-dessus des anciens modèles.

Autre explication : certains commerçants profitent clairement des fortes chaleurs pour faire flamber leurs tarifs. Ainsi, la semaine dernière, les références proposées à la vente étaient 37 % plus chères qu’un mois plus tôt… Certains professionnels n’hésitent pas à multiplier leurs prix par 2, par 3, voire davantage !

Ventilateurs de plafond : encore disponibles à des prix plus raisonnables Si la pénurie guette pour les climatiseurs, les ventilateurs sur pied ou encore les rafraîchisseurs d’air, il reste un produit, moins connu, encore disponible pour tenter d’amortir le choc des vagues de chaleur répétées : les ventilateurs de plafond. Les offres, même si elles ont considérablement diminué, restent nombreuses en ligne. En effet, nous dénombrions toujours 2 665 offres sur des sites de commerce en ligne le 6 juillet, contre 4 235 un mois auparavant. Cette disponibilité se traduit par des prix légèrement épargnés par la vague d’inflation actuelle. Aussi appelés « brasseurs d’air », ils sont facturés, en moyenne, 268 €, contre 260 il y a un mois. Notons, cependant, que ces appareils nécessitent quelques travaux. Une installation toutefois à la portée de n’importe quel bricoleur du dimanche. Pour les personnes peu à l’aise avec les travaux d’électricité ou ne pouvant pas installer elles-mêmes l’appareil, il faut ajouter le coût de la pose. Certaines enseignes la facturent autour de 120 €. Est-ce efficace ? Les ventilateurs de plafond souffrent en France d’une image vieillotte. Que Choisir n’a pas étudié leur impact sur la température ressentie dans une pièce, mais l’Ademe vient de publier les résultats d’une étude menée sur ce produit. Selon l’organisme public, le brasseur d’air serait « capable de générer un effet rafraîchissant pouvant atteindre 4 °C en moyenne » (dans les conditions d’un laboratoire). Mais les performances de l’appareil « dépendent de nombreux critères : le diamètre et le design des pales, le positionnement dans la pièce, la distance aux murs et au plafond, la présence de mobilier environnant et la vitesse de rotation ». Attention, malgré tout, à ne pas se jeter sur le premier appareil venu. L’institut tranche : « Bien choisi et bien mis en œuvre, il constitue une réponse sobre aux enjeux de confort thermique estival. » Pour une pièce de 4 × 4 m, l’Ademe conseille d’opter pour un appareil ayant des pales comprises entre 1 m et 1,60 m. Elle indique aussi que plus il est proche du plafond, moins il est efficace.

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