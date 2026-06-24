À grand renfort de publicités sur les réseaux sociaux, la société Polara vend des « climatiseurs sans tuyau », présentés comme plus économiques et pratiques qu’un climatiseur mobile classique. Innovation de rupture ou présentation fantasque ? Pour vérifier ces promesses alléchantes, nous avons acheté et démonté l’un de ces produits, le FreshOne. Notre verdict est sans appel.



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« L’été dernier, j’ai dû revendre ma clim à tuyau car ma facture d’électricité avait explosé […]. Mais j’ai enfin trouvé une alternative pour cet été avec ce climatiseur sans tuyau de chez Polara. J’ai juste à le sortir du carton, à le brancher et hop, je peux rafraîchir mon salon en quelques minutes. » Depuis quelques jours, difficile d'échapper à la vidéo de cette quinquagénaire qui vante les mérites d'un mystérieux « climatiseur sans tuyau » sur les réseaux sociaux.

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Alors que les températures atteignent des sommets et que les ventes d'appareils de refroidissement repartent à la hausse, la promesse est séduisante : profiter de la fraîcheur d'une climatisation sans en avoir les inconvénients, à savoir une installation compliquée, une grosse gaine d’aération disgracieuse qui traverse la pièce et une facture d'électricité exorbitante. Intrigués, nous nous sommes rendus sur le site de Polara pour acheter cet appareil dénommé « FreshOne ».

© site internet Polara Sur le site de Polara, le FreshOne promet de passer de 29 °C à 21 °C.

Première étrangeté : le prix. Au moment du paiement, le FreshOne était affiché à 259,90 €, avec un prix barré de 329,90 €, soit une généreuse remise annoncée de 21 % ! Pourtant, quelques recherches dans les archives du web nous apprennent que le FreshOne était en réalité vendu 179,90 € en mai dernier. Soit une hausse de 80 € en quelques semaines. Sacrée promotion !

Le site nous incite, malgré tout, à vite sortir la carte bancaire : « Commandez avant que les températures montent et les prix avec ! » Dont acte. Commandé le 18 juin, l’appareil nous a été livré dans le délai annoncé (48 h).

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Il nous a déroutés avant même d’être déballé : le carton n’indique aucun « FreshOne ». L’appareil se présente sous un autre nom, bien moins glamour : le « Home Climate Solution ». Nouvelle surprise au déballage, il est léger (un peu plus de 6 kg), quand un vrai climatiseur mobile affiche une bonne vingtaine de kilos sur la balance.

Cette taille de guêpe a piqué notre curiosité. Faisons-nous vraiment face à un climatiseur ? En guise de réponse à cette question, « Ludovic », un vendeur en ligne de Polara, nous affirme que « le FreshOne est un climatiseur sans tuyau qui utilise la technologie du refroidissement adiabatique ‒ pas de compresseur ni de gaz nocif ! »

C’est-à-dire ? « Son principe : l'appareil absorbe l'air chaud de votre pièce et le métabolise en air froid et sec grâce à un processus d'évaporation interne », nous indique-t-il. Avant de poursuivre : « Nous nous sommes inspirés du fonctionnement des réfrigérateurs ‒ qui, eux non plus, n'ont pas de tuyau mais produisent du froid. L'air en ressort rafraîchi, filtré et assaini ‒ naturellement. » Un argumentaire technique étrange. Si les réfrigérateurs n’ont, certes, « pas de tuyau », ils utilisent, contrairement au FreshOne, un fluide frigorigène et un compresseur pour produire du froid.

Nous avons démonté la carcasse de cet appareil pour analyser sa miraculeuse technologie. Nous n’avons pas mis très longtemps à comprendre. À l'intérieur, pas de compresseur. Pas de fluide frigorigène. Pas d'évaporateur. À la place : un bac à eau, une pompe, un filtre, un ventilateur et des petits pains de glace. Bref, nous ne faisons pas face à un climatiseur, mais à un basique rafraîchisseur d’air.

Très cher pour un rafraîchisseur d’air

Vendus habituellement bien moins cher que les climatiseurs (de 100 à 200 € maximum), les rafraîchisseurs d’air sont de gros ventilateurs qui propulsent de l’air humidifié dans une pièce. Contrairement à un climatiseur qui met quelques minutes pour abaisser la température, le rafraîchisseur ne la diminue qu’à la marge, comme vous pouvez le constater dans notre vidéo.

D’ailleurs, la plupart des fabricants honnêtes indiquent clairement lors de l’achat que leur appareil ne refroidit pas la pièce. Ici, aucune précaution oratoire n’est prise. S’il s’agissait d’un climatiseur, à 259 €, ce serait l’affaire du siècle. Mais, à ce prix, le FreshOne se situe en réalité parmi les rafraîchisseurs d’air les plus chers du marché…

Le discours de vente est en tout point alambiqué. Alors que « Ludovic », le vendeur, nous a promis un appareil de « classe énergétique A », nous ne trouvons aucune trace de cette étiquette énergétique, ni sur le site Internet, ni sur le carton fourni, ni d’ailleurs dans les bases de données officielles (EPREL) listant tous les appareils de réfrigération présentant un étiquetage énergétique…

Bon, après tout, les mentions légales présentes sur le site Internet nous avaient prévenus : « L’utilisation du site et la confiance que vous accordez à toute information fournie sur le site se font uniquement à vos risques et périls. » Bref, tant pis pour ceux qui y croient…

La présentation de la société qui commercialise le FreshOne est du même acabit. Sur notre facture, le fournisseur se présente sous le nom « Polara », une société installée au Luxembourg. Mais, sur le site Internet, on nous parle tantôt de « TEK Distribution » (dans les conditions générales de vente), tantôt de « Polara Tek » (rubrique « qui sommes-nous ») ou même de « Tek TV » (carton de livraison). Et il y a même une adresse française… Contacté par téléphone et par mail, le fournisseur du FreshOne n’a pas donné suite à nos demandes d’interview.