Canicule - Comment protéger chiens et chats de la chaleur

Nous ne sommes pas les seuls à souffrir quand le mercure grimpe : nos animaux de compagnie ont eux aussi des difficultés à s’adapter à des températures élevées, en particulier les chiens. Il convient donc d’adopter quelques mesures afin de les protéger.

Chiens et chats sont, comme nous, des animaux homéothermes : les deux espèces maintiennent leur température corporelle constante, entre 38 et 39 °C. Et, comme nous, ils souffrent lors des épisodes de fortes chaleurs, en particulier les chiens. « Mais, à la différence des humains, ils ne transpirent quasiment pas, et seulement au niveau des coussinets des pattes, explique Patrick Verwaerde, chef du service des urgences de l’École nationale vétérinaire d’Alfort. Ils régulent l’excès de chaleur en évaporant de l’eau par la voie respiratoire. » Ils vont donc respirer plus vite, haleter plus fort.

Mais quand le mercure dépasse 30-35 °C, cela ne suffit plus, et il faut les aider à se rafraîchir. « Les chats sont originaires de pays désertiques, ils supportent donc un peu mieux la chaleur, mais quand il fait 40 °C, tous les animaux sont en danger », insiste le vétérinaire.

Voici quelques mesures à prendre.

Ménager un endroit frais

S’il fait plus frais dans la maison, mieux vaut maintenir chiens et chats enfermés en journée, pour les faire sortir en soirée ou la nuit. À l’intérieur, une pièce fraîche, ventilée et carrelée fait l’affaire. Si vous installez un ventilateur, ne dirigez pas le flux d’air directement sur l’animal. Et dès que la température extérieure baisse, aérez la pièce. En extérieur, les animaux doivent pouvoir se mettre à l’ombre. Dans tous les cas, il est impératif de ne pas les laisser exposés au soleil.

Sortir votre chien tôt le matin et tard le soir (la question se pose moins pour le chat)

Optez, si c’est possible, pour des sorties « à la fraîche », lors des moments de la journée où la température est la plus basse – ce sera plus supportable pour l’animal comme pour vous. Privilégiez des zones herbagées telles que les parcs, ou la forêt, et circulez à l’ombre. En plein soleil, le bitume des trottoirs et des routes ou le sable des plages, très chauds, peuvent provoquer des brûlures sur les coussinets. Si vous êtes obligé de sortir aux heures chaudes, portez l’animal pour lui éviter de marcher sur ces revêtements.

Limiter leur activité physique

Pour leur éviter les coups de chaud, ne les faites pas courir aux heures chaudes. Comme pour les humains, il est préférable de choisir les périodes les plus fraîches pour envisager un footing !

Les rafraîchir à tout prix

Pour aider votre animal à évacuer la chaleur, il faut le mouiller de telle façon que l’eau passe à travers la fourrure. L’objectif est que l’eau entre en contact avec la peau pour s’évaporer et faire ainsi baisser la température corporelle. C’est plus facile sur la zone ventrale, où le sous-poil est moins épais. « L’eau est le plus efficace : en cas de coup de chaud, il faut de toute façon mouiller l’animal. Pour les chiens, ce n’est en général pas un problème. Mais il faut le faire aussi pour un chat, même s’il n’est pas content, insiste Patrick Verwaerde. C’est vital : un coup de chaleur peut entraîner la mort de l’animal. »

Pour rafraîchir un chat, il est aussi possible d’envelopper des pains de glace de tissu (pour ne pas le brûler) et de les disposer contre lui ou dans sa panière (ou son lieu de couchage habituel).

Les faire boire beaucoup

Il est important de leur proposer de l’eau fraîche et propre plusieurs fois par jour, en les incitant à boire. Il existe bien des petites fontaines à eau pour les chats, qui préfèrent l’eau courante, mais une écuelle renouvelée régulièrement convient aussi, à moindre coût.

Privilégiez provisoirement les aliments humides, qui contribuent à leur hydratation. Vous pouvez essayer d’humidifier les croquettes, mais cela risque de ne pas leur plaire !

Enlever l’excès de poils

Brossez soigneusement leur fourrure afin d’enlever les poils morts et limiter ainsi son épaisseur. Il est envisageable de tondre (pas à ras) ceux dont la fourrure est très abondante.

Ne jamais les laisser dans une voiture

La température monte très vite à des niveaux dangereux, voire mortels, dans un habitacle, même avec les fenêtres entrouvertes. Quelques instants peuvent suffire à entraîner la mort.

Les protéger du soleil

Chiens et chats aussi peuvent prendre des coups de soleil, voire développer un cancer de la peau en cas d’exposition répétée, principalement au niveau des pavillons des oreilles ou de la truffe. Les animaux à poil ras (voire sans poils, comme le chat sphynx ou le chien chinois à crête) et ceux à poils blancs et peau claire y sont plus sensibles. Les maintenir à l’ombre est donc la meilleure solution, ou du moins les sortir avant 10 h ou après 18 h, quand le soleil tape moins fort. Si ce n’est pas possible, sachez qu’il existe des crèmes solaires spéciales pour chiens et chats, ainsi que des lunettes de soleil adaptées… Renseignez-vous auprès de votre vétérinaire.

S’informer auprès de sources fiables

Pour chercher des conseils, consultez de préférence les cliniques vétérinaires ou les écoles nationales vétérinaires (Lyon, Maisons-Alfort, Nantes). Souvent, des informations figurent sur leur site Internet.

Reconnaître les signes d’un coup de chaud

Le chien est plus sensible que le chat aux coups de chaleur, mais les conséquences peuvent être fatales dans les deux cas. Il faut donc repérer les signaux d’alerte. L’animal respire très fort et plus vite, la gueule ouverte chez le chat, la langue pendante et les gencives rougies chez le chien ; il est prostré, économise ses mouvements. Des troubles digestifs (vomissements, diarrhées), neurologiques (convulsions) ou des saignements peuvent se manifester.

Prenez la température de l’animal si vous avez un thermomètre, afin de vérifier s’il est en hyperthermie : au-delà de 39,5 °C, soyez vigilant ; au-delà de 40,5 °C, c’est le coup de chaud. Dans ce cas, sa vie est en danger, il faut agir immédiatement. « Il faut l’emmener chez le véto le plus vite possible et, en attendant, il faut le mouiller, voire carrément le plonger dans une baignoire d’eau froide », conseille Patrick Verwaerde. Ce qui sera plus facile pour un chien que pour un chat… Si vous avez un jardin, vous pouvez arroser intégralement votre chien avec un tuyau d’arrosage, en insistant sur le ventre.

Des races plus sensibles que d’autres Certaines races de chiens et de chats sont moins adaptées à la chaleur, en raison de leur morphologie, de leur pelage ou de la couleur de leur peau. Les races brachycéphales (au crâne large, aplati et à la face écrasée), qui respirent mal du fait de leur morphologie – comme les bouledogues, les pékinois, les shih tzus – et qui évacuent donc moins bien la chaleur.

Les animaux à pelage noir ou sombre absorbant davantage la chaleur, à l’instar des bergers belges groenendaels, des terre-neuve.

Les races possédant un sous-poil très épais, comme les huskies, les bergers allemands, les terre-neuve…

Les animaux à poils blancs et peau claire, particulièrement sensibles aux coups de soleil qui peuvent provoquer des brûlures légères à court terme, voire des cancers de la peau en cas d’exposition répétée. Ces races auront davantage de difficultés à s’adapter au réchauffement climatique sur le long terme – pensez-y avant de choisir votre futur animal. Les animaux en mauvaise santé sont eux aussi fragiles face à la chaleur. Ceux en surpoids ou souffrant de problèmes cardiaques sont particulièrement à risque. Par ailleurs, certains traitements antiépileptiques favorisent les coups de chaleur.