Indûment présenté sur les réseaux sociaux comme un « climatiseur mobile sans tuyau », le rafraîchisseur d'air est censé faire baisser la température d'une pièce à moindre coût. Une promesse séduisante, mais largement exagérée. S'il ressemble comme deux gouttes d'eau à un climatiseur mobile, cet appareil bon marché ne produit pas de froid, il brasse de l’air frais. Que peut-on réellement attendre d'un rafraîchisseur d'air ? Et dans quels cas un climatiseur mobile est-il préférable ? Rafraîchisseur d’air contre clim mobile, on refait le match !

Isolation, persiennes, volets extérieurs, climatiseur fixe... Les solutions les plus efficaces contre la chaleur sont souvent celles qui s'anticipent. Qu’on se le dise pour l’année prochaine… En attendant, face aux vagues de chaleur qui se multiplient, nous sommes toujours plus nombreux à nous équiper, un peu en urgence, de solutions d’appoint. Avec, comme produits phares du moment, les climatiseurs mobiles et les rafraîchisseurs d’air.

Difficile, en ligne comme en magasin, de distinguer ces deux appareils qui ont des caractéristiques communes : ils se présentent sous la forme d’un appareil de plus de 50 centimètres de haut, souvent monté sur des roulettes, équipé, généralement à l’avant, d’une grille d’aération. Et ils se branchent sur une prise de courant classique, sans intervention d’un professionnel. Ces produits sont donc souvent confondus.

Il n’en fallait pas moins pour que des sites Internet et des publicités sur les réseaux sociaux surfent sur ce malentendu et jouent sur les mots en vendant des rafraîchisseurs d’air sous le nom fantaisiste de « climatiseurs sans tuyau ». Nos astuces pour distinguer ces produits et choisir le plus adapté à votre situation et à votre budget.

Rafraîchisseur d’air et clim mobile : les différences

Il faut les retourner pour bien les distinguer. La face arrière du rafraîchisseur d’air laisse, généralement, apparaître, sur sa partie supérieure, un grand filtre (souvent en carton). Vous repérerez facilement la présence, au bas de l’appareil, d’un bac amovible, destiné à recueillir de l’eau et des pains de glace. En effet, la technologie du rafraîchisseur d’air est assez simple : l’eau froide est pompée dans le bac, ruisselle lentement le long du filtre, tandis que l’air traversant ce filtre est ensuite soufflé dans la pièce.

© Grispb - stock.adobe.com La face arrière du rafraîchisseur d’air avec son filtre et son bac amovible.

De son côté, le climatiseur mobile présente à l’arrière non pas un bac, mais un orifice sur lequel on viendra brancher un tuyau d’évacuation (fourni au moment de l’achat). Car le climatiseur est une pompe à chaleur : il aspire l'air intérieur, en extrait la chaleur qui est rejetée vers l’extérieur, mais rejette l'air refroidi dans la pièce. Donc, s'il n'y a pas de tuyau d'évacuation, ce n'est pas un climatiseur mais un rafraîchisseur d'air.

© Gautier Normand - stock.adobe.com Les climatiseurs mobiles fonctionnent avec un tuyau d’évacuation pour rejeter l’air vers l’extérieur.

Prix : avantage au rafraîchisseur d’air

Si certains vendeurs entretiennent la confusion entre rafraîchisseurs d'air et climatiseurs mobiles, c'est notamment parce que les deux appareils n'appartiennent pas du tout à la même gamme de prix. Il est possible de dénicher des climatiseurs d’entrée de gamme à 300 €. Mais les climatiseurs les mieux notés de notre test coûtent généralement entre 500 et 1 000 €.

Du côté des rafraîchisseurs d’air – appareils que Que Choisir teste actuellement en laboratoire –, les prix dépassent rarement les 200 €. Présenter un rafraîchisseur d’air comme un climatiseur permet de justifier un prix plus élevé que celui auquel ce type d’appareil est habituellement vendu.

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Capacité de rafraîchissement : des climatiseurs mobiles bien plus efficaces

Les climatiseurs mobiles sont efficaces pour refroidir rapidement une pièce. Nos tests l’ont prouvé : la plupart des modèles font chuter la température de 5 °C en moins de 5 minutes (passage de 35 °C à 30 °C). Les meilleurs d’entre eux l’abaissent même de 10 °C en 30 minutes environ.

En revanche, selon nos tests réalisés en laboratoire, la plupart des rafraîchisseurs d’air mettent aux alentours de 26 minutes pour abaisser la température d’une pièce de 2 °C. Le -3 °C est hors de portée pour bon nombre d’appareils… En effet, contrairement à un climatiseur, un rafraîchisseur d’air ne produit pas de véritable froid mais procure principalement une sensation de fraîcheur grâce à l’évaporation de l’eau.

D’ailleurs, sur la plupart des sites de vente en ligne sérieux, l’information est clairement indiquée : il fournit « une brise rafraîchissante mais ne refroidira pas la pièce ».

Consommation électrique : des rafraîchisseurs bien moins gourmands

S’ils refroidissent effectivement bien, les climatiseurs mobiles ont tendance à faire chauffer la facture d’électricité. Comptez ainsi de 30 à 50 € d’électricité pour 12 heures d’utilisation par jour pendant 12 jours !

Leur consommation élevée s'explique à la fois par le fonctionnement du compresseur et par les pertes liées à l'évacuation de l'air chaud par une fenêtre entrouverte. Les performances peuvent toutefois être améliorées lorsque les déperditions de froid et les entrées d’air chaud sont limitées, par exemple grâce à une évacuation directe à travers un mur (il faut alors percer un gros trou dans le mur pour laisser passer la gaine).

Du côté des rafraîchisseurs d’air, il n’y a pas besoin de laisser la fenêtre ouverte. Qui plus est, ces appareils sont moins puissants. Selon nos premières estimations, certains modèles consomment entre 45 et 90 Wh, soit près de dix fois moins qu’un climatiseur mobile !

Manipulation : vous êtes plutôt pieds mouillés ou dos cassé ?

Les climatiseurs mobiles pèsent lourd. Certains affichent plus de 35 kg sur la balance ! Pas toujours simples, donc, à déplacer d’une pièce à l’autre, sauf si l’appareil est équipé de solides roulettes.

Quant aux rafraîchisseurs d’air, leur poids est très variable, tournant plutôt aux alentours des 5 kg, à vide. Précision d’importance, il faut ajouter l’équivalent de 5 kg d’eau (5 litres) dans le réservoir. Et une fois plein, la manipulation se complique : une bonne partie des modèles testés débordaient et aspergeaient allègrement le sol à chaque déplacement.