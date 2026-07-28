Climatisation : quel est son réel impact écologique ?

Confrontés à la multiplication des vagues de chaleur, les Français s’équipent massivement de climatiseurs, qu’il s’agisse de clims fixes ou mobiles. Une tendance qui devrait encore s’accentuer dans les prochaines années. Ces appareils traînent pourtant une piètre réputation environnementale. La méritent-ils vraiment ? Émissions de gaz à effet de serre, PFAS, contribution aux îlots de chaleur urbains… Loin des polémiques partisanes, le point sur ce que l’on sait de leur impact sur l’environnement.

La France enchaîne les périodes de canicule cette année. Les records de température tombent les uns après les autres. Les conséquences de ces épisodes étouffants sont désormais bien connues : surmortalité, augmentation des passages aux urgences, fermetures d’écoles, désorganisation des services publics…

Pour retrouver un peu de fraîcheur, les Français se sont rués sur les climatiseurs, qu’il s’agisse de modèles fixes installés par un professionnel (appelés aussi pompes à chaleur air-air) ou de climatiseurs mobiles à poser soi-même.

Selon le cabinet d’études NielsenIQ, 160 000 climatiseurs mobiles ont été vendus entre le 15 et le 28 juin, à des prix parfois délirants. Aussi spectaculaire soit-elle, la panique de cet été n’est pourtant que la partie émergée de l’iceberg : longtemps cantonnée aux régions les plus chaudes, la climatisation s’implante progressivement dans