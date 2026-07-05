Climatiseur mobile - La canicule fait flamber les prix et perdre la tête

Des climatiseurs mobiles revendus jusqu’à 10 fois leur prix habituel, des clients qui se bousculent pour décrocher un appareil chez Lidl… À l’approche d’une troisième vague de chaleur, la pénurie s’installe et les dérives se multiplient. Mieux vaut garder la tête froide que céder aux achats de panique.

Scène inhabituelle jeudi 2 juillet, vers 9 h, devant le Lidl du boulevard Bessières, à Paris. Plusieurs dizaines de personnes s’agglutinent devant les portes de ce magasin, qui restent étonnamment closes. Des policiers surveillent l’attroupement, peu commun pour l’ouverture d’un supermarché… « On attend les clims. Il paraît qu’il y en a une dizaine en vente », glisse une femme qui patiente, un brin résignée, consciente qu’elle a peu de chances de repartir avec un appareil sous le bras sans avoir, au préalable, à jouer des coudes. Cette scène s’est répétée devant de nombreux magasins de l’enseigne, parfois avec des débordements (bousculades, bagarres…), comme en témoignent les nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Le hard-discounter allemand avait en effet annoncé la mise en vente de 200 000 climatiseurs et ventilateurs à des prix particulièrement attractifs, dont un modèle mobile à 179 €.

De 1 000 à 138 références

Cette ruée illustre l’explosion de la demande en climatiseurs mobiles à l’approche d’une nouvelle vague de chaleur. Alors qu’une troisième période de températures élevées en moins de 2 mois est annoncée, trouver un climatiseur mobile relève désormais du parcours du combattant. Nos relevés, réalisés auprès de 19 des principaux sites marchands commercialisant des climatiseurs mobiles, sont sans appel : la pénurie est bien réelle. Au 1er juin, nous recensions encore près de 1 000 références disponibles. Le 25 juin, elles n’étaient plus que 250. Au 1er juillet, il n’en restait plus que 138.

Une pénurie sur laquelle surfent quelques vendeurs, notamment sur les marketplaces des grandes enseignes, où les rares appareils encore disponibles sont souvent proposés à des tarifs totalement déconnectés de leur prix habituel. Prenons l’exemple du PAC EX100 Silent de De’Longhi, dont les performances sont évaluées dans notre test de climatiseurs. Habituellement vendu autour des 900 €, ce modèle figure parmi les rares appareils encore en vente en ligne au moment de la rédaction de cet article. Sur la marketplace de Darty, un vendeur tiers le propose à 2 999,99 €. Sur celle de Boulanger, il est affiché à 3 050,53 € ! C’est plus de 3 fois le prix habituellement constaté !

Un exemple loin d’être isolé. Ainsi, une autre référence de la marque De’Longhi, le PAC N87 Silent, vendu 702 € début juin, est proposée au tarif pharaonique de 6 399 € sur Cdiscount. Cette marketplace annonce pourtant, pour convaincre les consommateurs suffocants, qu’il s’agit du « meilleur prix » et que ce modèle est « moins cher que sur Darty.com ». Vérification faite, c’est exact : le même climatiseur est affiché à 7 399 € sur la marketplace concurrente !

Le climatiseur mobile De’Longhi N87 Silent bat des records de prix délirants sur des marketplaces : 7 399 € et 6 399 €.

Avant de payer plusieurs milliers d’euros pour un climatiseur mobile qui n’en vaut en réalité que quelques centaines, il convient de rappeler ce que ces appareils apportent réellement. Un climatiseur mobile est une solution d’appoint : ces appareils sont bruyants et énergivores. Leurs performances restent très inférieures à celles d’un climatiseur fixe. À titre de comparaison, l’installation d’un climatiseur split de bonne qualité par un professionnel coûte généralement entre 2 000 et 2 500 €, soit bien moins que certains climatiseurs mobiles actuellement proposés sur les marketplaces !

Et ne vous laissez pas non plus convaincre par des appareils présentés comme des climatiseurs mobiles sans tuyau qui ne sont, au mieux, que de simples rafraîchisseurs d’air, à l’image du FreshOne de Polara et d’autres engins très présents sur les réseaux sociaux dès que les températures atteignent des sommets.