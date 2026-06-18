Avec la montée des températures, les prix des climatiseurs prennent également un sérieux coup de chaud. Sur un mois, le prix moyen des climatiseurs vendus connaît une hausse de 9 %. Cette inflation s’explique-t-elle par l’appétit des e-commerçants qui augmentent leurs prix lors des canicules ?

Des prix moyens en forte hausse

Le constat est sans appel : avec la montée des températures, les prix moyens des offres en ligne pour des climatiseurs grimpent en flèche. Sur 741 modèles commercialisés entre le 16 mai et 16 juin 2026 par 19 sites marchands (1), le prix moyen est passé de 493 € à 537 €, soit une hausse de 9 % en 30 jours. La hausse est particulièrement spectaculaire sur les 7 derniers jours : +6 %.

Une telle inflation n’est pas inédite, nous l’avions par exemple déjà observée l’année dernière et en juin 2019. Les causes des hausses de prix ne sont toutefois pas analogues.

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Comment expliquer cette hausse des prix en 2026 ?

La valse des prix des climatiseurs en 2019 s’expliquait avant tout par la pénurie d’offres commerciales et tout particulièrement pour les modèles d’entrée de gamme. En seulement 4 semaines, le nombre d’offres disponibles avait chuté de 40 %.

En 2026, en revanche, la pénurie ne menace pas, le nombre d’offres commerciales est même en progression de 7 %. Cependant, l’assortiment de produits a été bouleversé depuis un mois. 370 offres commerciales disponibles mi-mai sont désormais indisponibles et près de 500 nouvelles offres ont, depuis, fait leur apparition. Et si les offres commerciales qui ont disparu proposaient un ticket moyen à 407 €, les offres qui leur ont été substituées en affichent un nettement plus élevé, à 546 € !

Enfin, sur les 1 075 offres commerciales présentes il y a un mois et toujours en ligne, le prix moyen est en hausse de 2 %. Plus précisément, si deux tiers de ces offres affichent un tarif stable voire, plus rarement, en baisse, un tiers des offres affichent des prix en hausse et, pour 20 %, la hausse excède même 10 % !