Quand on évoque les troubles des conduites alimentaires (TCA), on pense d’abord aux manifestations les plus connues, l’anorexie et la boulimie. Mais il en existe bien d’autres, et ces pathologies ne sont pas si rares. Jusqu’à 10 % de la population serait concernée en France : hommes, femmes, adolescents ou adultes, minces ou obèses. La prise en charge est complexe, mêlant une rééducation alimentaire à un suivi psychologique et une sensibilisation de l’entourage. C’est un chemin semé d’embûches, où les rechutes sont courantes, mais il est possible d’en sortir.

Relation délicate à la nourriture

On parle de troubles des conduites alimentaires, car ils ne se limitent pas à un comportement inadapté à l’égard de la nourriture. Sont également affectées les pensées associées : honte ou culpabilité, mauvaise perception de son corps, terreur à l’idée de grossir, etc. Il peut arriver à chacun de se réconforter avec certains aliments en cas de stress ou de déprime. Mais quand la relation à la nourriture prend une dimension excessive, entraîne une souffrance psychique ou se répercute sur la santé physique, une prise en charge est nécessaire. L’anorexie et la boulimie touchent jusqu’à 1,5 % de la population. L’hyperphagie boulimique, elle, concerne entre 3 et 5 % de la population adulte.