par Aurélie Fardeau
Banques vertesQue valent les établissements éthiques ?
Banques traditionnelles, coopératives ou fintechs… toutes mettent en avant leur engagement moral et écologique. Mais il reste difficile de distinguer le vrai du faux. Mini-guide.
Choisir une banque verte, c’est donner du sens à son argent, que l’on veut employer pour financer des projets durables et responsables. « La finance éthique permet aux citoyens de contrôler l’utilisation de leur argent, en soutenant les communautés locales, l’économie sociale et le développement durable. Issue de mouvements citoyens lancés il y a 30 ans, elle vise à utiliser l’épargne et les investissements pour le bien commun », définit, sur son site Internet, la Fédération européenne des banques éthiques et alternatives (Febea), une organisation non gouvernementale installée à Bruxelles et qui regroupe 32 institutions financières de 17 pays. Voilà pour la théorie. En pratique, adopter cette démarche est loin d’être simple, puisque cela revient à analyser le comportement d’une banque, à connaître les activités qu’elle finance et à juger de la vertu de ces actions. Pas facile, pour un néophyte !
Promesses plus ou moins suivies
Les grands établissements français ont tous pris des engagements en matière de trajectoire climatique visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Pour cela, ils mettent en place des politiques de financement et d’investissement censées soutenir davantage les acteurs de la transition énergétique et écologique, au détriment des
