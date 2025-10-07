Le monde de la finance verte s’étoffe avec l’apparition, ces dernières années, de nouveaux organismes de paiement, comme Helios. Ces banques 100 % en ligne promettent transparence et prise en compte de l’environnement dans la gestion des fonds confiés par leurs clients. Promesses tenues ? Nous faisons le point.

Helios, OnlyOne, Green-Got… Ces noms vous disent-ils quelque chose ? Il s’agit de la toute première génération d’établissements de paiement dits « verts ». Ces derniers incitent les consommateurs à « reprendre le contrôle », selon le slogan de la start-up Helios. Apparues en France à partir de 2018, ces entreprises promettent d’investir à 100 % l’argent qui leur est confié dans la transition énergétique. Elles déclarent notamment s’interdire tout soutien aux activités liées aux énergies fossiles, à l’armement, aux pesticides, etc. À noter que les consommateurs n’ont plus, pour l’instant, que le choix entre Helios et Green-Got. OnlyOne est en effet aujourd’hui en liquidation judiciaire. Pas d’inquiétude néanmoins pour ses dépôts financiers, malgré la jeunesse et la fragilité des deux fintechs restantes. Les montants recueillis par Green-Got et Helios sont conservés par des banques nationales (Crédit agricole et Crédit mutuel), avec une garantie des dépôts à hauteur de 100 000 €.

Les promesses de ces prestataires de paiement partent du constat, établi notamment par les rapports annuels Banking on Climate Change