Les principaux labels de la finance durable tricolore, ISR, Greenfin et Finansol, ont des cahiers des charges ambitieux et une offre différenciée.

Les trois principaux labels français – ISR, Greenfin et Finansol – donnent à l’épargnant un cadre pour ses placements. Leurs orientations respectives sont sensiblement différentes : le label ISR présente une approche généraliste, Greenfin vise plutôt la transition verte, et Finansol cible la finance solidaire. Proposés par des distributeurs – une banque, un assureur, une mutuelle ou un conseiller en investissement –, les fonds concernés par ces certifications sont facilement accessibles (de fait, on achète et on vend des parts de la même façon qu’avec un placement collectif classique). Ils peuvent être logés sur un compte-titres, un plan d’épargne en actions (PEA) ou une assurance vie, ou encore sur un plan d’épargne salariale – plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco/Percol) et plan d’épargne entreprise (PEE). Il est aussi possible d’investir directement son argent dans une entreprise solidaire en souscrivant des actions non cotées ou des parts sociales.

ISR

Né en 2016 et géré par le ministère de l’Économie et des Finances, qui en est propriétaire, le label ISR entend participer à une meilleure reconnaissance par les épargnants des fonds socialement responsables.

Il s’adresse à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) investis en actions et/ou en obligations, accessibles dans