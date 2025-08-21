Comment s’y retrouver dans les fonds labellisés en gardant le cap sur ses objectifs de traçabilité et de durabilité, mais aussi de rentabilité ? Notre feuille de route.

Prospectus et documentations difficilement compréhensibles, vocabulaire complexe : la route de la finance durable peut sembler semée d’embûches. Une méthodologie simple permet pourtant de se repérer facilement. La première étape ? L’entretien avec son conseiller financier. Même si les formateurs notent toujours la passivité d’une majorité de ces experts à l’égard des produits et des fonds labellisés, une partie des jeunes professionnels se soucient fortement de ces critères extra-financiers avec lesquels ils ont commencé leur carrière.

À la recherche de la rentabilité

À l’issue d’un questionnaire l’aidant à mieux connaître son client, le conseiller financier va déterminer le pourcentage de portefeuille qu’il peut consacrer à un support durable. Ici, les produits labellisés représentent un intérêt aussi bien pour le professionnel qui propose un fonds audité par un tiers que pour l’épargnant en quête de durabilité et de rentabilité. Selon Helena Charrier, responsable solutions ISR à LBP AM, un des acteurs européens de la gestion de finance durable (107 fonds ISR proposés), les études internes font apparaître « une forme d’appétence pour le fait d’avoir une contribution positive de l’épargne aux grands enjeux sociétaux, mais qui arrive de plus en plus, en parallèle, avec