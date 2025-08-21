Déjà plus de 3 500 fonds d’investissement, représentant un encours de plus de 1 307 milliards d’euros : la finance labellisée européenne se porte plutôt bien, même si elle demeure minoritaire par rapport aux plus de 66 000 fonds recensés au total dans l’Union. Les experts estiment que neuf certifications principales se partagent le marché européen, avec deux labels dominants : le français ISR et le belge Towards Sustainability. Le premier est prépondérant : avant sa troisième réforme, il a concerné jusqu’à 1 342 fonds pour 800 milliards d’euros d’encours (à fin 2024), et comptait déjà 963 fonds au printemps 2025. Le second, lui, rassemblait au même moment 735 produits financiers pour 500 milliards d’euros d’encours.

Certifications par type de produits

Les sociétés de gestion peuvent faire labelliser différents types de produits : des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), investis en actions ou en obligations ; des fonds d’investissement axés sur des activités favorables à l’environnement (comme des forêts) ; des fonds d’investissement alternatifs (FIA) – notamment en matière immobilière (SCPI et OPCI) ; des contrats d’assurance vie ; des produits bancaires à vue et à terme ; des parts sociales, ou même des titres participatifs ou associatifs. Le grand avantage de