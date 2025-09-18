Une entreprise de BTP qui dépose le bilan, laissant son chantier en plan, ou un contrat qui ne garantit ni le prix ni le délai de livraison : ces aléas sont des catastrophes pour les ménages qui ont investi des sommes très importantes dans la construction de leur logement, parfois les économies d’une vie. La plupart d’entre eux ont souscrit un crédit immobilier, et celui-ci doit être remboursé même si la maison est impossible à habiter… La situation est devenue malheureusement plus fréquente ces dernières années, en raison de la fragilité croissante des constructeurs de maisons individuelles. Le fort renchérissement des matériaux lié à la guerre en Ukraine (+30 % en moyenne entre 2022 et 2023, selon la Fédération française du bâtiment) a dégradé leur trésorerie, alors qu’ils sont contraints par les prix auxquels ils s’étaient engagés. De plus, ils ont perdu une partie de leur clientèle en 2023 avec la hausse des taux d’intérêt. Jean Hingray, sénateur des Vosges, tirait la sonnette d’alarme fin 2024 : « Entre janvier et mars 2024, pas moins de 284 constructeurs ont fait faillite (+33 % par rapport à la même période en 2023), laissant de futurs propriétaires armés de plans et de rêves face à un grand vide. »

S’il est difficile d’éviter complètement ce type de situation, il reste