Les labels apportent deux assurances clés aux acheteurs d’immobilier sur plan : une meilleure qualité de vie et l’anticipation d’une bonne valorisation du bien.

En 2022, une enquête réalisée par l’Ifop révé­lait que 78 % des Français ayant un pro­jet immobilier connaissaient la marque NF Habitat, qui certifie jusqu’à 90 000 logements par an. Avec son label Bâtiment énergie environnement (BEE), l’association Prestaterre est l’autre grand acteur de la certification du logement neuf.

Label NF Habitat

Lancé en 2015 par l’association Qualitel, le label NF Habitat a pour but de fournir un repère de confiance et de qualité aux acquéreurs de logements, à partir de la marque NF (Norme française) détenue par l’Afnor. Il repose sur cinq piliers :

le respect des normes en vigueur ;

l’utilisation de produits certifiés ou sous avis technique ;

le suivi de caractéristiques techniques de l’ouvrage ;

le respect de caractéristiques, en matière de qualité, des services fournis par le professionnel ;

la mise en œuvre d’un système de management de la qualité.

Avec des objectifs allant du management responsable à la performance économique en passant par la qualité de vie et le respect de l’environnement, le label promet notamment une optimisation des charges et des coûts, une amélioration de la valeur patrimoniale, financière et d’usage ainsi qu’une contribution au développement des territoires. Ce point fait l’objet d’une attention particulière des collectivités