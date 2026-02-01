Vous envisagez d’installer un abri ou de faire construire une piscine dans votre jardin en 2026 ? Bonne nouvelle, la taxe d’aménagement à régler au fisc vous coûtera 4 % de moins que si vous l’aviez fait en 2025.

En résumé Baisse fiscale La taxe d’aménagement recule de 4,06 % en 2026 (indexée sur l’indice du coût de la construction).

La taxe d’aménagement recule de 4,06 % en 2026 (indexée sur l’indice du coût de la construction). Démarches et restrictions locales Bien que le coût baisse, les propriétaires doivent obligatoirement déclarer leurs travaux sur impots.gouv.fr et rester vigilants : certaines mairies interdisent désormais les nouvelles piscines en raison des épisodes de sécheresse.

Toute construction et tout aménagement entraînant une emprise au sol de plus de 5 mètres carrés doivent donner lieu à une autorisation d’urbanisme. Cette autorisation est notamment requise en cas d’installation d’un abri de jardin ou de construction d’une piscine. Vous devez déposer une déclaration préalable de travaux si la surface construite ou aménagée ne dépasse pas 20 mètres carrés, et une demande de permis de construire au-delà. À la fin des travaux, vous devez aussi déposer une déclaration destinée à calculer la taxe d’aménagement due aux collectivités locales, taxe à régler dans les 90 jours suivant l’achèvement de la construction ou de l’aménagement ou, si son montant dépasse 1 500 €, en deux fois 90 jours et 9 mois après l’achèvement.

Bon à savoir La déclaration des éléments nécessaires à l’établissement de la taxe doit être souscrite en ligne sur le site impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mes biens immobiliers ». Seuls les contribuables qui ne disposent pas d’un accès à Internet ou qui ont des difficultés à utiliser l’outil en ligne (personnes handicapées et dépendantes notamment) peuvent déposer leur déclaration sous forme papier (formulaire n° 6840-SD) auprès du service des impôts du lieu de situation du bien.

Base d’imposition en recul de 4,06 %

La taxe d’aménagement est égale au produit de la valeur de la construction ou de l’aménagement réalisé par les différents taux d’imposition appliqués par les communes (1 %, majorable jusqu’à 5 % ou 20 %), les conseils départementaux (2,5 % au maximum) et, en Île-de-France uniquement, le conseil régional (1 % au maximum). La valeur de la construction ou de l’aménagement est déterminée forfaitairement par mètre carré, et elle est révisée tous les ans au 1er janvier en fonction de l’évolution sur un an de l’indice du coût de la construction (ICC) du troisième trimestre de l’année précédente. Et contrairement aux années précédentes, l’ICC du troisième trimestre 2025 (2 056) est en baisse de 4,06 % comparé à l’ICC du troisième trimestre 2024 (2 143).

Abri de jardin, piscine. Mécaniquement, les valeurs forfaitaires par mètre carré de surface de construction constituant l’assiette de la taxe d’aménagement diminuent aussi de 4,06 % pour les autorisations d’urbanisme accordées en 2026. L’assiette de la taxe due pour un abri de jardin tombe à 1 011 € par mètre carré en Île-de-France (1 054 € en 2025) et à 892 € par mètre carré dans les autres régions (930 € en 2025), et l’assiette de la taxe due pour une piscine tombe à 251 € par mètre carré quel que soit le lieu de la construction (262 € en 2025).

Exonération. Les collectivités locales peuvent exonérer totalement ou partiellement de taxe d’aménagement pour la part leur revenant, les abris de jardin et les serres de jardin destinées à un usage non professionnel qui sont soumis à une déclaration préalable de travaux. Autrement dit, ceux dont la surface est comprise entre 5 et 20 mètres carrés. Rendez-vous aux services de l’urbanisme de votre mairie pour savoir si vous êtes concerné.

Bon à savoir Face à la multiplication des épisodes de sécheresse, certaines collectivités interdisent la construction de nouvelles piscines. C’est le cas de certaines communes du Var et de Bretagne. Là encore, rendez-vous en mairie pour connaître les arrêtés d’interdiction qui vous concernent.