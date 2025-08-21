Dans les foires, via les publicités sur les réseaux sociaux, et surtout à travers le démarchage téléphonique, qui s’avère de plus en plus ciblé et rusé : voilà plusieurs années que l’univers de la construction et de l’énergie est en proie aux fraudes et aux pièges, régulièrement dénoncés par l’UFC-Que Choisir. Le domaine de la rénovation énergétique est particulièrement affecté : au moins 30 000 signalements en la matière ont été reçus en 2023 sur la plateforme SignalConso par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Or, le fait que de nombreuses plaintes concernent le logo Reconnu garant de l’environnement (RGE) nuit à la réputation de l’ensemble des labels du secteur auprès du grand public. Les artisans aussi sont critiques : « Il y a trop de labels, remarque David Morales, plaquiste en Haute-Garonne et vice-président en charge des affaires économiques à la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb). Cette abondance n’aide pas forcément les consommateurs, ni le fait que les escroqueries potentielles ne passent pas par les professionnels eux-mêmes, mais par le canal de la distribution commerciale, qui fait appel à des artisans labellisés. »

Ce que recouvre un label

Dans ce climat, on en