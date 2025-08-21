Les labels liés aux travaux d’amélioration garantissent la qualité d’un matériau, les compétences d’un artisan ou les performances d’un bâtiment. Et des aides publiques sont conditionnées au fait de travailler avec des entreprises certifiées.

Créé en 2011, le label RGE s’adresse aux entreprises et aux artisans spécialisés dans les travaux de rénovation énergétique, l’installation d’équipements utilisant des énergies renouvelables ou les études liées aux performances énergétiques (diagnostics thermiques, audits énergétiques…).

Reconnu garant de l’environnement (RGE)

« En tant que consommateur, je comprends qu’il ne soit pas du tout évident de s’y retrouver dans cette jungle des labels. C’est pour cette raison que les pouvoirs publics ont pris l’initiative d’en concevoir un qui vient s’adosser à des marques considérées comme sérieuses », retrace Teddy Puaud, délégué général chez Qualit’EnR. Par décret du 16 juillet 2014 et arrêté du 6 octobre 2021, l’État a en effet instauré que le recours à des sociétés labellisées RGE serait indispensable pour bénéficier de MaPrimeRénov’, des certificats d’économie d’énergie (CEE), de l’écoprêt à taux zéro (éco-PTZ) en réno­vation ou encore des aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Comment RGE est-il délivré ?

Le label RGE est délivré par des organismes certificateurs agréés par la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (Dhup) et par la