CONSEILS

Douleur à la mâchoireComment repérer les causes

IV

par Isabelle Verbaere

Douleur à la mâchoire Comment repérer les causes
© AdobeStock

Stress, choc violent, infection, étirement anormal des ligaments, mauvais alignement dentaire, maladie rhumatismale ou encore grincement nocturne des dents peuvent causer des douleurs à la mâchoire.

Elles peuvent être soit légères, soit sévères, soudaines ou progressives, se limiter à la mâchoire du bas (la mandibule) ou du haut mais aussi affecter les deux, s’accompagner ou non d’autres symptômes, comme des craquements ou des difficultés à ouvrir la bouche… Si les douleurs sont diverses, les principales concernent l’arti­culation temporo-mandibulaire (ATM).

Les troubles

L’ATM unit le crâne à la mandibule, le seul os mobile du visage (voir schéma ci-dessous). De la taille de l’articulation du petit doigt, elle est dotée d’un disque servant d’interface entre les parties osseuses. Le tout est maintenu par des ligaments, des tendons mais aussi des muscles, et en particulier le masséter, le plus puissant du corps en proportion de son volume. Il y a deux ATM symétriques, une à gauche et une à droite du visage. Elles s’avèrent indispensables à la mastication, à la parole, à la déglutition et au bâillement. Les troubles de l’articulation temporo-mandibulaire se manifestent par des douleurs autour ou à l’intérieur de l’oreille, qui font penser à une otite, dans les joues ou les tempes, évoquant éventuellement une migraine ou des céphalées de tension. « Les patients perçoivent parfois des bruits de craquements ou de sable dans l’articulation et constatent une réduction

Article réservé aux abonnés

Abonnez-vous et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org

Découvrir nos offres

Déjà abonné ? Se connecter

IV

Isabelle Verbaere

Soutenez-nous, rejoignez-nous

La force d'une association tient à ses adhérents ! Aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur votre soutien. Nous soutenir

image nous soutenir

Newsletter

Recevez gratuitement notre newsletter hebdomadaire ! Actus, tests, enquêtes réalisés par des experts. En savoir plus

image newsletter