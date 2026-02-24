Elles peuvent être soit légères, soit sévères, soudaines ou progressives, se limiter à la mâchoire du bas (la mandibule) ou du haut mais aussi affecter les deux, s’accompagner ou non d’autres symptômes, comme des craquements ou des difficultés à ouvrir la bouche… Si les douleurs sont diverses, les principales concernent l’arti­culation temporo-mandibulaire (ATM).

Les troubles

L’ATM unit le crâne à la mandibule, le seul os mobile du visage (voir schéma ci-dessous). De la taille de l’articulation du petit doigt, elle est dotée d’un disque servant d’interface entre les parties osseuses. Le tout est maintenu par des ligaments, des tendons mais aussi des muscles, et en particulier le masséter, le plus puissant du corps en proportion de son volume. Il y a deux ATM symétriques, une à gauche et une à droite du visage. Elles s’avèrent indispensables à la mastication, à la parole, à la déglutition et au bâillement. Les troubles de l’articulation temporo-mandibulaire se manifestent par des douleurs autour ou à l’intérieur de l’oreille, qui font penser à une otite, dans les joues ou les tempes, évoquant éventuellement une migraine ou des céphalées de tension. « Les patients perçoivent parfois des bruits de craquements ou de sable dans l’articulation et constatent une réduction