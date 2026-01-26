Les fibres apportent de nombreux bénéfices pour la santé. Et pourtant, beaucoup d’entre nous n’en consomment pas assez. Avec quelques astuces, il est possible d’en ajouter à son menu quotidien sans trop d’efforts.

Les fibres alimentaires sont les composants essentiels d’une alimentation équilibrée. « Ce sont des glucides présents dans tous les végétaux. On les retrouve à l’intérieur des cellules végétales ou dans leur paroi. Ces fibres ont surtout un rôle de structure pour la plante », explique Cédric Agaësse, diététicien et chercheur au sein du Centre de recherche en épidémiologie statistique. Leurs noms : cellulose, glucane, inuline, lignine, pectine, etc. Mais nous ne pouvons pas les digérer. Si bien qu’on a longtemps cru qu’il s’agissait de composés inertes qui dévalaient le tube digestif. Seul leur effet laxatif était connu. Pendant des siècles, les médecins ont eu recours au son de blé et au pain complet pour traiter la constipation.

D’inutiles à indispensables

Dans les années 1950, on commence à percevoir l’intérêt des fibres. Des chirurgiens ayant officié dans les anciennes colonies britanniques notent que les populations africaines souffrent peu de constipation et de maladies intestinales. Ils observent que leur régime alimentaire est volumineux en raison d’un mode de vie essentiellement actif et surtout... riche en fibres. Des données montrent même que les habitants des grandes villes africaines ont un taux de