En renforçant les neurones et en favorisant l’irrigation du cerveau, l’exercice stimule les capacités cognitives comme l’attention ou la mémoire.

Un cerveau plus alerte

L’activité physique améliore les fonctions cognitives, de nombreuses études scientifiques l’ont prouvé. Ces fonctions nous permettent d’interagir avec notre environnement par le biais du langage, de la mémoire et de l’attention. L’exercice est aussi bénéfique aux fonctions exécutives, grâce auxquelles nous prenons des décisions et nous nous adaptons, comme la flexibilité indispensable pour passer d’une tâche à l’autre ou l’inhibition qui évite que nous cédions à nos impulsions. L’activité physique lutterait également contre le déclin cognitif. Une étude américaine, réalisée sur près de 50 000 personnes âgées de 67 ans en moyenne, a montré que les comportements sédentaires (rester assis ou allongé plus de 12 h par jour) augmentent le risque de démence de 63 %.

Comprendre les mécanismes

Coup de fouet à court terme

L’effort augmente le flux sanguin dans certaines zones du cerveau qui sont ainsi mieux oxygénées, en particulier le lobe frontal. Il déclenche aussi la sécrétion de cortisol par les glandes surrénales, une hormone qui stimule l’éveil. Ces effets perdurent de quelques minutes à quelques heures.

Renforcement structurel à long terme

Le volume de certaines structures cérébrales s’accroît sous l’effet de différentes substances produites par les muscles lors de l’effort,