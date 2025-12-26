ENQUÊTE

Hexane L'arbre qui cache la forêt

Elsa Abdoun

par Elsa Abdoun

Hexane L’arbre qui cache la forêt
Le dichlorométhane, un solvant cancérigène, peut laisser des traces dans les capsules de décaféiné.

Les « auxiliaires technologiques » sont des substances qui peuvent contaminer les aliments sans que leur présence ne soit indiquée sur les étiquettes. Parmi elles figure l’hexane… mais aussi des centaines d’autres produits, pas forcément moins inquiétants.

Neurotoxique avéré, suspecté d’effets délétères sur le système reproducteur ou le fœtus, potentiel perturbateur endocrinien… l’hexane n’est certainement pas une molécule qu’on a envie de retrouver dans son assiette. Comment a-t-il pu être utilisé pendant des décennies à notre insu ? Que nous cache-t-on d’autre sur les contaminants contenus dans notre nourriture ? La réponse tient en une série de chiffres : 530. Soit le nombre de substances appelées « auxiliaires technologiques » et actuellement autorisées à entrer en contact avec nos aliments, sans que les fabricants soient obligés d’en informer les consommateurs. Il en existe différentes catégories : solvants d’extraction, comme l’hexane, agents de démoulage, antimousse, enzymes… Ce qui les différencie des additifs ? Les auxiliaires technologiques facilitent ou optimisent la fabrication des denrées, mais n’assurent plus aucune fonction dans le produit fini, à l’opposé des conservateurs, colorants, etc. Pour ce seul motif, ils sont exonérés d’étiquetage. Cependant, même si ce n’est pas intentionnel, ils sont susceptibles de laisser des traces dans nos assiettes. Et si les agences sanitaires sont censées

